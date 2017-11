Notícia El SAAS redueix guàrdies i primes salarials per contractar més personal La parapública creu que la «rigidesa del mercat laboral» no els permet ser més eficients Dues infermeres treballen a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Autor/a: ALEX LARA

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) reduirà primes de valoració de lloc de treball i hores nocturnes, el pressupost destinat a guàrdies i la dotació per a complements salarials de cara l’any vinent. Els «ajustaments» consten en el projecte de pressupost de l’entitat per l’any vinent i tenen com a objectiu reduir la despesa per poder ampliar la plantilla. Amb els canvis descrits es preveu estalviar més de mig milió d’euros.



Concretament, el SAAS preveu reduir poc més de 170.000 euros amb la prima de valoració de lloc de treball i hores nocturnes, 374.000 euros deduint de la partida de guàrdies localitzables la dotació corresponent quan són activades, ja que quan s’activen es retribueixen com a hores extraordinàries, així com la optimització prevista de les guàrdies d’hemodiàlisi i pediatria. Finalment, també es vol reduir en gairebé 60.000 euros la dotació pressupostària de complements salarials, «limitant-ne la seva existència al màxim gràcies a millores organitzatives i de planificació horària».



Segons detalla la parapública, no disposar d’una millor organització respon a la «rigidesa del mercat laboral al nostre país en el sector sanitari» que «impedeix al SAAS ser més eficient quant a ajustar la seva necessitat de recursos humans». I afegeixen que «un altre factor a tenir present és la dificultat en la contractació de professionals assistencials donat el dèficit d’oferta que hi ha que dificulta enormement l’atracció de talent» que al seu torn s’agreuja «per d’altres paràmetres com poden ser l’alentiment de la carrera professional conseqüència d’un cert aïllament laboral».



Les noves contractacions / En global, les despeses de personal s’incrementen fins als 39,5 milions d’euros, uns 72.000 euros més que aquest any. L’augment, que qualifiquen de «poc significatiu», es deu bàsicament a la consolidació de les noves contractacions que s’han dut a terme aquest any de la direcció assistencial i a la nova creació de l’àrea econòmica i de recursos generals, així com de les noves contractacions previstes per l’any que ve. Entre aquestes, destaca la incorporació d’un neuròleg, un adjunt a cirurgia, un especialista en ginecologia, un altre en laboratori, un tècnic especialista en anatomia patològica, tres secretàries assistencials, una infermera i un tècnic superior documentalista. A més, s’ampliarà la direcció econòmica i de recursos generals.



La transferència de Salut creix un 16%/ Per a l’exercici econòmic de l’any vinent el SAAS preveu que les despeses s’elevin als 65 milions d’euros, el que representa un increment del 5,3% respecte el pressupostat per aquest any. D’aquest, la major part es destina a despeses de personal que engloba gairebé 40 milions d’euros.



Per fer front als nous reptes de l’entitat, el Ministeri de Salut transferirà poc més de 15 milions d’euros, el que representa un 16% més que aquest any. Segons la parapública, «l’esforç del SAAS per reduir les seves necessitats de subvenció en els darrers anys per aconseguir equilibrar el seu pressupost no es pot portar a terme en aquesta proposta per a l’exercici 2018». El motiu és principalment «la necessitat d’impulsar canvis en l’estructura assistencial mitjançant els projectes estratègics previstos». Tal com exposen, «en aquesta fase, aquest projectes suposen un increment de la despesa corrent com en despesa d’inversió, en conseqüència, s’eleva la necessitat de subvenció».



Finalment, pel que fa al romanent de tresoreria, seguirà tenint un «comportament decreixent». Si es compleixen les previsions, el saldo serà de 400.000 euros negatius ja a finals d’aquest any. Segons el SAAS, les causes principals són la dificultat de trobar fons de finançament addicionals i la morositat.