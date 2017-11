Conduir amb la ‘castanya’ per Tots Sants

Una taxa de 3,15 de grams de litre per sang (g/l) en un control d’alcoholèmia, és el que va donar una resident de 36 anys el dia de Tots Sants. De fet, és la segona taxa més elevada des de principi d’any, segons els balanços de detencions setmanals que publica la Policia. Només la supera un resident, que el dia 20 març va donar positiu amb un índex de 4,85 (g/l) i que té el rècord mundial de conduir sota els efectes de l’alcohol, com a mínim, dels que existeixen registre.



En el cas de la noia, la Policia va observar cap a les 14.45 hores que la noia circulava incomplint una infracció del codi de la circulació. «Conduïa d’una forma ralentitzada», van detallar fonts del cos. Llavors és quan li van decidir realitzar una prova d’alcoholèmia i va donar positiu amb la taxa de 3,15 g/l, per la qual cosa la van detenir.



Aquesta, però, no és l’única detenció que va efectuar per conduir sota els efectes de l’alcohol. Només el dia 1 de novembre en van arrestar tres persones més, totes elles entre les 05.40 hores i les 06.40 de la matinada. Dues d’elles, un home i una dona residents de 25 i 23 anys respectivament, van donar una taxa d’1,26 g/l. La tercera persona, una dona no resident de 34 anys, conduïa amb un índex de 0,99 g/l. A més, la Policia va arrestar a dos conductors ebris la setmana passada.



Aquests no són els únics casos en els quals va haver d’actuar la Policia. També van detenir abans d’ahir un resident, de 42 anys, que li va clavar un cop de puny a un jove de 20 anys. Tant la víctima com l’agressor van anar al despatx central de la Policia d’Escaldes-Engordany per explicar un incident que havia tingut lloc la nit abans. «Primer va venir un i al cap d’una estona l’altre», van relatar fonts policials, que van indiciar que després de sentir les dues parts van decidir detenir l’home. Arran del cop de puny, el noi va patir una lesió sagnant en el pòmul esquerre i li va trencar les ulleres.