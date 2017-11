El Consell designarà el nou raonador el dia 23

El nom del pròxim raonador del ciutadà es coneixerà el 23 de novembre, data del proper Consell General. La subsíndica general, Mònica Bonell, ho va anunciar, ahir al matí, juntament amb altres acords de la Junta de presidents dels grups parlamentaris.



Bonell també va explicar que els grups parlamentaris van arribar unànimement a un acord per no presentar preguntes urgents a les sessions ordinàries i reservar-les només per a les tres sessions anuals de preguntes.



Es tracta d’un acord entre grups, ja que el reglament parlamentari sí que permet entrar preguntes urgents en qualsevol de les sessions. De fet, ja existia aquest pacte entre formacions des del 2002 però durant l’última sessió, el conseller Gallardo se’l va saltar i per això ara s’ha reafirmat la mesura, aclarint-ne alguns punts, segons va comentar Bonet.



A més, aquesta mesura, segons la subsíndica, evitarà que els Consells Generals s’allarguin més del previst. Per afavorir que acabin abans i per organitzar millor l’agenda institucional de tots els consellers, la Junta va decidir ahir que se celebrin sempre els dijous a les 9:00, amb independència de la coincidència amb delegacions.



Tot i això el síndic podrà decidir «excepcionalment» un canvi de data, va concretar Bonell.



La subsíndica també va avançar que durant la propera sessió parlamentària s’aprovaran les ampliacions de crèdit per als projectes de mobilitat de la Vall Central, d’ampliació del Consell Regulador del Joc i del suplement per a la creació d’un registre d’allotjaments turístics.