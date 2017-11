Espot anuncia una reforma del règim de batlles, magistrats i fiscals

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir que es preveu modificar el règim disciplinari de batlles, magistrats i fiscals per tal d’adaptar-lo a les recomanacions de l’informe del Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco). «Em sembla interessant implementar les recomanacions del Greco a nivell d’establir totes les garanties perquè totes les accions i sancions quedin tipificades», va assenyalar Espot en l’acte de jurament d’Elsa Puig com a nova magistrada del Tribunal Superior. En aquest sentit, va argumentar que es vol prevenir possibles actes de corrupció dels batlles, fiscals i magistrats. El ministre va destacar que de moment es tracta «d’una mesura preventiva», ja que no han tingut cap cas de corrupció en el cos judicial. «Esperem no tenir-ne en el futur, però evidentment els nostres instruments normatius han d’estar perfectament adaptats i preparats per poder donar resposta en cas que fos necessari», va justificar.



De moment Espot, però, no va donar molts detalls sobre què comportaria aquesta modificació del reglament i va descartar confirmar si es tractaria d’un enduriment de les penes. Ara bé, el que sí va avançar és que aquest canvi del reglament «no només revisarà el règim sancionador i el d’infraccions, sinó també s’ha de revisar el procediment disciplinari i les garanties associades a aquest procediment disciplinari».



Espot va indicar que, tot i que la modificació està avançada, s’han d’acabar de valorar alguns punts. A més, abans d’explicar en què consistiran les reformes volen que les persones implicades en facin una valoració: batlles, magistrats i fiscals. Aquesta modificació es preveu que estigui llesta al desembre per consultar-lo als membres del Consell Superior de la Justícia (CSJ), batlles i fiscals i que a començaments de l’any que ve es pugui entrar a tràmit parlamentari.



Pel que fa a la proposta del Consell d’Europa que en el Consell Superior de la Justícia hi hagi més membres elegits pels magistrats (actualment un l’escull el cos, un altre el síndic, un el cap de Govern i cada un dels coprínceps un altre), Espot va exposar que creu que ja es manté una independència en aquest ens, ja que «no hi ha cap institució o organisme que tingui una prevalença en el funcionament dels membres del CSJ», va dir Espot. El ministre també creu que es compleix el requisit de la renovació indeterminada dels batlles i fiscals que exigeix el Greco, tot i que renoven el càrrec cada sis anys. En aquest sentit, va explicar que a Andorra la renovació es compleix pràcticament de manera automàtica. «Si mai no renovés un batlle o un magistrat o un fiscal seria pels mateixos motius que se’ls pot cessar en altres països: per motius disciplinaris o per comissió d’infraccions penals», va detallar Espot. Per això, en els dos casos el ministre va emfatitzar que l’objectiu del Govern és explicar bé com funcionen aquests dos punts al grup. «Si el Greco segueix insistint amb això, llavors haurem de valorar si escau una reforma de la Constitució, però això és una decisió que no està a l’abast de Govern, sinó que l’haurem d’adoptar de forma compartida amb altres institucions», va manifestar.



El Greco també va suggerir que quan es decideixi apartar un fiscal d’un cas, s’ha de motivar per escrit. El ministre va remarcar que això «és senzill d’implementar i no ha de suposar cap problema ni pel país en general ni per a la institució del ministeri fiscal». Per la seva part, el Fiscal General, Alfons Alberca, va relatar que no s’ha donat mai cap cas a Andorra que s’hagi d’apartar un fiscal d’un cas. «Si volem que ho fem (per escrit) ho examinarem i ho valorarem. No és cap dificultat», va apuntar Alberca.

Consell General / D’altra banda, el Greco també va aconsellar al Consell General que es doti d’un codi de conducta que introdueixi l’obligació d’assenyalar qualsevol conflicte d’interès d’un parlamentari i que cada conseller declari públicament el seu patrimoni i interessos. En aquest sentit, Espot va dir que el Grup Parlamentari Demòcrata treballa en una proposició de llei de transparència. «Com a Govern pretenem donar resposta a moltes de les recomanacions que fa el Greco. Aquesta és la nostra obligació», va indicar Espot.