El Superior es reforçarà amb un magistrat de civil

El Tribunal Superior es reforçarà amb un nou magistrat de la sala civil, va anunciar ahir el president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall. Tot i que aquesta sala està completa, Casadevall va indicar que s’ampliarà la seva plantilla. Per cobrir aquesta plaça, va relatar Casadevall, s’ha obert un concurs intern i s’han presentat dos batlles, per la qual cosa han de decidir quin dels dos anomenen. Això vol dir que en un futur immediat es requerirà una persona a la batllia. En aquest sentit, Casadevall va desitjar que això se solucioni abans del 30 de gener perquè l’any passat una persona va aprovar l’examen per entrar la Batllia i se li va guardar la plaça per un any. «Hem d’anar de pressa perquè així podríem incorporar una persona més i no hauríem de fer examen», va exposar Casadevall.



«En principi per a l’any que ve hem pressupostat una plaça més pel Tribunal Superior per reforçar la sala civil, que té un nombre de processos més importants», va ressaltar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.



El ministre i Casadevall van fer aquestes declaracions després del nomenament d’Elsa Puig com a nova magistrada a la sala administrativa del Tribunal Superior, que va tenir lloc ahir a la Casa de la Vall. Ambdós, van recordar que Puig entra per substituir a Pere Pastor, que va ser designat com a representant d’Andorra en el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg, que va ser elegit l’abril del 2015 per un mandat de nou anys. «Es feia necessari aquesta cobertura», va indicar Espot. Per la seva part, Casadevall va destacar: «Completem la sala que és el que ens feia falta, i la nova magistrada arriba amb ganes de treballar».



Puig, que actualment és titular en el Jutjat de Contenció número 2 de Barcelona, compatibilitzarà les dues feines. «Confio i espero desenvolupar les meves funcions amb esperit, amb ganes de fer les coses bé tenint en compte que estem en un país diferent», va ressaltar la nova magistrada. A més, va assegurar que per ella és «un honor» poder formar part del sistema de justícia andorrà.



D’altra banda, Puig va confessar que ha estudiat la legislació del Principat en matèria de justícia i que les normes de procediment fins i tot hi ha coses que li agraden més que el procediment d’Espanya.



A més, va recordar que ara existeixen projectes importants dins d’Andorra com el trasllat a la nova seu de la justícia, que està previst que s’efectuarà el juny del 2019. «Això és un gran projecte que farà que els mitjans materials estiguin millor per dotar al personal», va sentenciar.