Els monitors argentins reclamen tenir un conveni laboral específic

L’Associació argentina d’instructors d’esquí i snowboard (Aadides) considera que els monitors «requereixen» d’un conveni específic i demana que s’obri «un canal vàlid de participació i comunicació» amb el Govern i les empreses del sector per negociar les condicions laborals del col·lectiu.



Segons va denunciar ahir l’entitat a través d’un comunicat, després dels darrers contractes establerts per les estacions, la situació dels monitors «lluny de millorar s’ha vist empitjorada», perquè l’activitat que desenvolupen és «veritablement particular i no pot ser mesurada i abordar-se amb la mateixa vara que en un treball d’oficina o d’un comerç».



En aquest sentit, l’associació creu fermament que cal «millorar» la situació de «crisi» i que és totalment un retrocés arribar a «obtenir com a resultat que els monitors d’esquí treballaran per un salari mínim o determinat, sense més, i amb l’aplicació llisa i plana de la resta de prestacions assimilables i pensades per a altres tipus d’activitat d’àmbit físic i laboral diferent».

Exclusió / En el text de l’Aadides també es posa de manifest que els monitors que representa l’entitat en cap moment han estat «consultats o inclosos» en les reivindicacions que fins ara ha fet l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), «quan el 60% dels instructors que treballen a Andorra provenen d’Argentina».



Al respecte, el president de l’AAME, Carles Iriarte, va remarcar ahir que entén «l’enuig» de l’associació forana, «perquè molts monitors argentins ja han llogat els habitatges o han comprat els bitllets i fins que han arribat al Principat no han conegut els nous contracte, i ara ja no poden donar marxa enrere».



Tot i això, Iriarte considera que l’associació andorrana només «es pot fer càrrec dels seus socis» i que sempre han estat disponibles «a obrir la porta als monitors que volen millorar la situació i fer que tots sortim guanyant, siguin o no del país».



De fet, Iriarte va recordar que la demanda de l’Aadides ja fa un any que l’està fent la seva associació i que, per tant, seria factible sumar esforços perquè ambdues entitats poguessin reclamar la fita de tenir un conveni específic des d’un mateix front.

La temporada no presenta canvis / Per ara, Iriarte i els associats que representa estan a l’espera d’una resposta tant de l’Executiu com de les entitats del sector. Segons el president, abans de l’estiu es van reunir amb el Govern per parlar dels canvis en les condicions laborals, però en vista de la problemàtica que està vivint el sector amb el trencament de Grandvalira, «ens van dir que deixaríem les reunions per a més endavant. I per que fa a la patronal ,no hem rebut cap resposta, ni tan sols si es reuniran o no amb nosaltres».



Per ara, tot apunta que aquesta temporada s’iniciarà sense canvis i que els contractes establerts es mantindran –almenys– durant tot aquest hivern.