Notícia Estupefacció liberal Farré manté viva la renúncia de Rossell perquè va marxar abans d’acabar l’executiva Rossell, el desembre de l’any passat. Autor/a: MARICEL BLANCH

Molts des de les files liberals encara s’estan fregant els ulls. L’intent de dimissió del secretari general del partit i la reconciliació posterior s’han convertit en un vodevil en capítols que alguns intentar esprémer malgrat que no dona per més.

I és que Amadeu Rossell va posar el seu càrrec a disposició de l’executiva liberal, òrgan que després li va reiterar la seva confiança, i per tan no s’ha produït cap baixa dins de la cúpula del partit, no hi ha pendent cap trobada per decidir res sobre aquest afer i la renúncia ja fa dues setmanes que està al calaix.

Per això han sorprès, i molt, les declaracions del vicepresident primer d’Ld’A, Joan Albert Farré, al Diari d’Andorra, manifestant que la continuïtat de Rossell a la secretaria general es decidirà en la pròxima reunió de l’executiva. Es podria dir que «no està ni se l’espera» senzillament perquè l’executiva liberal ja fa dies que va prendre la decisió. Concretament el dimarts 24 d’octubre aquest òrgan va ratificar Rossell en el càrrec. Farré hi era, però va haver de marxar abans que finalitzés la reunió, i es va perdre precisament el moment del retorn a la normalitat, quan l’executiva va transmetre al secretari general la seva confiança. Punt i final, no s’ha de tractar res més. Almenys de moment, perquè és vox populi que internament dins de Liberals hi ha moltes divergències.

El secretari general va posar el seu càrrec a disposició del partit perquè va considerar que des de Sant Julià de Lòria s’estava posant obstacles al reglament de les primàries que ell mateix està preparant, el qual Josep Pintat considera que es tracta d’un sistema d’elecció del candidat dissenyat expressament per vetar-lo. Darrera d’aquestes diferències s’hi trobava un clima enrarit per la postura de l’excònsol lauredià amb la reforma comunal. L’endemà que Rossell va posar el seu càrrec a disposició de l’executiva, aquesta va reiterar la seva confiança i Rossell continua ara treballant en un reglament que alguns sectors consideren que es tracta d’una maniobra per barrar el pas al cònsol de la Massana, David Baró, i al mateix Pintat, que opina que s’hauria de comptar amb ell encara que sigui per cortesia i perquè se’l va anar a buscar com a candidat.