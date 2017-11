Els psicòlegs denuncien que el SAAS els fa competència deslleial

El Col·legi Oficial de Psicòlegs considera que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) els està fent «competència deslleial». Des de fa gairebé 20 anys, el col·lectiu demana que els professionals d’aquesta branca es puguin introduir a la cartera de serveis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). I és que segons va destacar ahir el seu president, Òscar Fernández, a hores d’ara els psicòlegs són els únics especialistes que no estan dins d’aquesta cartera, i en conseqüència, els principis de lliure elecció, competència, equitat o accessibilitat no s’estan «respectant i acomplint».



El col·lectiu també assegura que al haver-hi un servei de Salut Mental dins de l’hospital «que ofereix serveis psicològics a preus simbòlics (molt lluny dels preus de mercat)», es deixa als psicòlegs privats fora d’aquests sistema de salut pública i es fa «creure als ciutadans que els serveis psicològics són molt econòmics», quan la veritat és que les tarifes mínimes del col·legi estan «molt allunyades de les tarifes que ofereix actualment el SAAS».



Segons Fernández, aquesta diferència econòmica no és només «un greuge» cap al professional, sinó principalment cap als pacients. Ja que el fet «d’haver de satisfer el 100% de la tarifa fa que moltes persones no puguin rebre l’atenció que requereixen perquè no la poden pagar».

Possibilitats d’entrar / El col·lectiu considera que ara «és un bon moment» per donar més força a la seva reivindicació, ja que el ministeri de Salut i la CASS estan a punt de tancar la nova cartera de serveis. Tot i això, la despesa sanitària es fa cada vegada més palesa, i més que introduir noves cobertures, s’està optant per retallar prestacions i augmentar els copagaments.



Malgrat aquest panorama, el col·legi de psicòlegs confia en poder entrar finalment a la cartera sanitària. De fet, el seu president va puntualitzar que se’ls han fet diferents propostes, com per exemple, que es cobreixi el seu servei per a certes patologies, tenir visites controlades o oferir atenció quan els Centres d’Atenció Primària (CAP) els derivin pacients.



En relació a la despesa sanitària, Fernández va destacar que són plenament «conscients» de la situació, però la ciutadania «i la seva salut mental no poden ser penalitzades pels errors i els excessos comesos en el passat». A més, la introducció dels psicòlegs a la cartera por representar precisament «un estalvi en la despesa general», sobretot pel que fa «als costos de medicaments i baixes laborals i els seus efectes associats».

Recollida de signatures / El col·legi va endegar fa poc més de dues setmanes una campanya de recollida de firmes a favor d’introduir els serveis de psicologia dins de la cartera sanitària. Des de llavors, ja s’han recollit més de 2.500 firmes, i segons Fernández, s’espera arribar a les 3.000. Un cop finalitzi aquest mes, les signatures es presentaran davant del Ministeri de Salut.