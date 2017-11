DA aposta per Marc Vila com a nou raonador del ciutadà

El grup de Demòcrates per Andorra (DA) proposarà Marc Vila com a nou raonador del ciutadà, càrrec que fins a l’actualitat –i des del 2011– ha esta ocupat Rodríguez Gutiérrez.

Segons han informat diversos parlamentaris, el president del grup de de DA, Ladislau Baró, es va posar ahir en contacte amb els grups de l’oposició per comunicar-los que –malgrat que en un inici es van presentar quatre candidats– la seva decisió sempre ha estat disputada entre Vila i Magda Mata. Finalment, DA s’ha decantat per l’exministre d’Exteriors durant el govern d’Òscar Ribas i l’extitulat de Justícia i Interior durant la primera legislatura de Demòcrates per Andorra, fins que va dimitir per motius personals el juliol del 2012.



El Consell General votarà la renovació del nou càrrec de raonador el proper 23 de novembre, i DA espera que aquesta candidatura rebi el suport de la resta de grups parlamentaris de la cambra. Perquè això succeeixi, el candidat haurà d’aconseguir en la primera votació dues terceres parts dels vots i, si no fos així, caldria anar a una segona volta en què la majoria demòcrata seria determinant.

Les primeres reaccions / Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), el secretari d’organització de la formació, Joan-Marc Miralles, va destacar ahir que Vila «no genera gens de consens» i que està «molt marcat políticament. Té lligams amb el partit i ha sigut accionista», per tant, «lamentem el procés de selecció del candidat i ens hauria agradat que hi haguessin hagut vistes públiques i igualtat de condicions, però s’ha fet a porta tancada i ara ens diuen d’avalar-ho». Tot plegat «no ens sembla democràtic, ja que no hi ha hagut cap tipus de negociació», va afegir Miralles.



D’altra banda, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va remarcar que és la primera vegada «que hi ha tantes candidatures» i que caldria «fixar unes regles de joc diferents. Ja que s’ha obert un precedent per la no neutralitat d’un càrrec que ha de ser neutral per definició».