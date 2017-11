Els professors de la Seu neguen les acusacions

Els professors de la Seu d’Urgell (Lleida) als quals el jutge manté com investigats per un delicte d’incitació a l’odi van negar ahir que donessin consignes polítiques a classe sobre el referèndum de l’1 d’octubre i censuressin l’actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.



Segons van informar fonts jurídiques, davant del titular del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell van declarar al llarg de tot el dia com a investigats el director i quatre professors del col·legi Mossèn Albert Vives, la directora i una professora del centre Pau Claris i la directora de la Salle.



Els docents van ser citats a declarar, acusats d’un delicte d’incitació a l’odi, arran d’11 denúncies presentades per famílies de la Seu, entre elles alguna integrada per un guàrdia civil, que asseguren que després de l’1-O els professors van defensar l’obligació de votar «per Catalunya» i van carregar contra els cossos i forces de seguretat de l’Estat i el seu paper en el referèndum.



El jutge no va acordar cap altra diligència ni mesures cautelars i la investigació contínua, va informar en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



Segons va indicar a Efe Jaume Ribes, advocat de la directora i la docent del col·legi Pau Claris, els seus clients van negar davant del jutge els fets que se’ls imputaven a les denúncies presentades per les famílies. «Les professores l’únic que van fer va ser treure ferro a l’assumpte sobre qualsevol tipus de conversa entre els alumnes relacionada amb l’1-O», va explicar Ribes.



Segons el lletrat, «fins i tot davant les afirmacions d’alguns nens sobre que els policies són dolents, les professores van dir que no, que tots els policies són bons i que si els passa alguna cosa a qui cal acudir és a ells».



El director territorial d’Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, va acudir ahir a la Seu d’Urgell i es va desplaçar fins als jutjats per acompanyar els docents a la seva declaració, convençut que els professors «l’únic que fan és ensenyar amb valors com els de la convivència. Cullerés va negar que s’hagi plantejat a les escoles qualsevol tipus de debat sobre el referèndum de l’1 d’octubre.

De la mateixa manera, 25 responsables de les escoles de La Salle de Catalunya es van desplaçar ahir fins a la Seu d’Urgell per mostrar el seu suport a la directora d’aquest centre educatiu en la població.



Jordi Jover, director de la Xarxa d’Escoles de La Salle, va explicar que els docents van decidir traslladar a la Seu la reunió que tenien prevista per avui en una altra població, en solidaritat amb la professora citada a declarar com investigada. Aquests van interrompre la reunió per acudir a la porta dels jutjats com a mostra de suport a la seva col·lega. En total, van anar-hi 25 directors de l’Escola de la Salle de tota Catalunya.



També van rebre mostres de suport de sindicats de l’ensenyament també a les portes dels jutjats com, per exemple, l’Associació de Mestres, la Federació de Mares i Pares de Catalunya, la Marea groga i el sindicat Ustec-STEs.

.