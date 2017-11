Els talls a l’N-145 i les nevades a França fan témer l’aïllament

El gerent de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra (Atmca), Víctor Filloy va demanar ahir a les autoritats que «extremin el manteniment de la via cap a França per poder passar amb els camions» durant el dia d’avui.



La petició es va fer en el context de l’anunci dels talls de l’N-145 a l’Alt Urgell, l’única via d’unió amb Espanya, i després que dilluns la connexió amb França quedés interrompuda pels vehicles d’alt tonatge a causa de la nevada, que es preveu que avui es repeteixi.



Segons va anunciar mitjançant un comunicat el Comitè de Defensa de la República (CDR) de l’Alt Urgell, els talls començaran a les 05.30 hores. A la mateixa nota van recomanar «evitar desplaçaments ja que seran molt difícils o pràcticament impossibles». Els vehicles d’emergències estan exclosos de les restriccions.



Per aquest motiu, els transportistes aniran avui a buscar a Tolosa «carburant i productes peribles com fruïta i verdura», va explicar Filloy. Pel que fa a altres materials que normalment s’adquireixen a Espanya, l’Atmca va revelar que van fer un «esforç logístic per avançar la recollida [a ahir] o postergar-la [per demà].

«No ens hem reunit amb el Govern i no tenim previst de fer-ho», va dir el gerent respecte de les accions que es podrien emprendre per assegurar la mobilitat andorrana, malgrat les protestes que previsiblement seguiran afectant Catalunya.



Des de l’Atmca van voler destacar fermament: «Entenem les reivindicacions dels països i el sentiment» però, malgrat això, «la realitat econòmica és la que és i qui surt perdent més és l’Alt Urgell, si Andorra va malament, els afectarà».

Transport de passatgers / Uns altres grans afectats pel tall de l’N-145 són les empreses d’autobusos que tenen connexions amb Espanya i Portugal.

El gerent del Grup Montmantell, Jordi Troguet, va anunciar ahir: «Suspenem els cinc serveis diaris que tenim a Lleida, tot i que intentarem realitzar el de les 18.00 si la situació evoluciona positivament».



Troguet va explicar que no s’arrisquen a intentar els serveis «per por al trencament de vidres dels piquets» i va assegurar que la situació s’ha convertit en un «problema de país» i que el Govern hauria d’encarregar-se’n de negociar el pas.



Des de Montmantell van indicar que incidiran perquè «les pantalles de l’Estació Nacional d’Autobusos mostrin la informació vertadera», ja que en situacions similars, segons Troguet, seguien mostrant els horaris regulars i van provocar confusió i queixes entre els usuaris.



El director d’Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel, va confirmar que avui només faran el servei Andorra-Aeroport del Prat de les 18.00 i anul·laran tots els altres trajectes.



Gabriel va considerar que «és difícil negociar amb els organitzadors dels talls per al pas perquè la convocatòria no és oficial, depèn de grups diversos i les hores de mobilització són diferents depèn de qui les digui», va destacar.



Per part d’Andbus, el seu director, Sergi Andaluz, va explicar que seran 11 els trajectes que no faran avui però que mantindran el de les 17.00. «Considero que hauria de ser directament el Govern qui fes passos en aquest sentit [negociar la mobilitat d’Andorra]».



Des del col·lectiu de taxistes andorrans representats per Carlos Felipe da Cunha van informar que no tenien reserves per a avui i que no els ha afectat molt. Tot i que hauran de «rebutjar les peticions amb origen o final fora del Principat», va indicar.

Els comerciants / Els presidents de les associacions de comerciants de Prada Ramon i Maria Pla i Riberaygua i Travessera, Joan Babot i Rosa Pascuet, respectivament, van assegurar no estar afectats per la impossibilitat dels treballadors fronterers d’arribar al seu lloc de feina avui. En canvi, Pascuet es va mostrar molt preocupada pels «efectes a llarg termini que encara no veiem» i pel fet que aquest dissabte «és la festa de l’Armistice i molts francesos agafen més dies. Amb el pas francès amb neu, hi ha gent que prefereix l’espanyol i si hi ha això, definitivament no vindran», va reflexionar.



«No ens correspon als comerciants buscar solucions, imagino que si els polítics estan fent la seva feina, ja ho estan fent», va dir Pascuet.

Els polítics / El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va manifestar: «La qüestió de Catalunya és un tema que porta personalment el cap de Govern amb el ministre Espot. Es talla l’únic accés amb Espanya i afecta la normalitat del país, l’activitat econòmica i la gent que ens vol visitar o que ha de venir per feina. Caldrà veure la dimensió dels talls i si calen mesures, les prendrem.»



Des de SDP van demanar «respecte i que el Govern faci per manera que els talls es minimitzin i no afectin», va declarar Joan Marc Miralles.