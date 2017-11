Notícia Millors instal·lacions per a la temporada d’esquí Boí Taüll ha augmentat la capacitat de producció de neu L’estació de Baqueira Beret.

Les estacions d’esquí de l’Alt Pirineu i Aran enllesteixen aquests dies els preparatius per afrontar la nova temporada, que es preveu que es posi en marxa plenament pel pont de la Puríssima.

Baqueira Beret presenta una estació renovada gràcies a la remodelació integral de la cafeteria Bosc a Baqueira 1.800, on s’ha millorat l’accessibilitat, s’ha renovat l’oferta gastronòmica i s’ha dissenyat un free flow, un espai de lliure circulació on veure i poder triar què menjar. Al complex aranès també s’ha ampliat el sistema de producció de neu i s’han millorat les pistes.

Baqueira també ha invertit en la producció de neu i en la millora de pistes. Aquesta temporada s’han substituït dues màquines trepitjaneu per altres dues noves, una d’elles específica per poder treballar a l’snowpark. Aquest estiu s’ha actuat especialment en les pistes de Bonaigua i Baqueira per tal de facilitar el trepitjat de les màquines en cas de poca innivació, detalls que són decisius per trobar unes pistes en les millors condicions. Aquesta temporada hi haurà 157 km esquiables (152 km són de pistes senyalitzades i 5 km d’itineraris fora pista) en un domini repartit entre la Vall d’Aran i les Valls d’Àneu.

Per la seva banda, Boí Taüll tindrà 45 quilòmetres esquiables (repartits en 43 pistes). Enguany s’hi ha fet el condicionament general de les pistes, s’ha augmentat la capacitat de producció de neu i s’ha asfaltat parcialment el pàrquing inferior. A més, s’han creat nous itineraris fora pistes, vall de Moró i vall de Ginebrell, amb un freeskibus, que donarà servei de recollida als esquiadors que arribin a la carretera. Així mateix, es posarà en marxa el nou skirama, amb canvis en les categories de les pistes.

Amb relació als forfets, els adquirits per taquilla o web seran de dies no consecutius i es posarà en marxa el sistema de recàrrega en línia. D’altres novetats són la renovació del material de lloguer, les noves propostes gastronòmiques a les pistes, el pla pilot per a estacions d’esquí d’implantació de l’etiqueta Boí Taüll sostenible i l’acord comercial amb Helly Hansen pel qual Boí Taüll serà la primera estació de la Península en formar part del programa Ski Free, conjuntament amb complexos hivernals com Vail i Aspen Snowmass.