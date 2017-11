Les professions liberals volen una mobilitat de 30 dies dins d’Andorra

El col·lectiu de professionals liberals demana que, en el marc de les negociacions d’un acord d’associació amb la Unió Europea, Andorra reclami que la mobilitat sigui «temporal» quan vinguin especialistes d’altres països al Principat. Sophie Bellocq, degana del Col·legi d’Advocats i representant del col·lectiu, va manifestar que es tractaria de professionals com advocats, metges o arquitectes que arriben al Principat a realitzar «una feina determinada i dins de les negociacions volem acotar un termini màxim de 30 dies anuals». Bellocq va recordar que aquesta petició també es vol realitzar perquè Andorra no té les dimensions com Alemanya o França. «Des del Consell de Col·legis professionals és una cosa que volíem demanar», va remarcar Bellocq ahir a EL PERIÒDIC.



En el marc de les negociacions, aquesta setmana està al Principat el cap negociador adjunt de la Unió Europea (UE), Claude Maerten, que marxa avui i amb el qual Bellocq es va reunir dilluns a la tarda, a qui van poder fer arribar les seves inquietuds.



A més, va apuntar que l’actual legislació contempla que les autoritzacions es donin des del Ministeri d’Interior. «La llei actual no ens dona garanties perquè no ens informa qui té o no autorització», va valorar Bellocq.



En aquest sentit, va exposar que creu que els professionals que vinguin a exercir al Principat haurien d’acudir al col·legi competent com, per exemple, el d’arquitectes, el d’advocats o el de metges. «El que voldríem nosaltres és que el Ministeri d’Interior estigui avisat i nosaltres puguem conèixer i identificar les persones que tenen les autoritzacions i efectuar les nostres verificacions», va ressaltar Bellocq. A més, va exposar que els col·legis «estan aquí amb una única fita: controlar l’exercici de la professió i regular la professió». La demanda que fan és que quan una persona d’una professió liberal arriba al Principat acudeixi al col·legi competent per indicar el motiu per al qual ve i la durada de l’estança.



De fet, en el cas dels advocats, això ho recull el Consell de l’Advocacia d’Europa (CCBE, en les seves sigles en anglès) i que engloba tots els col·legis d’advocats de la UE i en el qual també s’hi ha adherit Andorra. Bellocq, però, va exposar que aquest no ha entrat en vigència, ja que el Principat no està a la UE. Ara bé, tot i existir aquest codi, Bellocq va emfatitzar que Andorra no està negociant ser un estat membre de la UE. «El règim existent a tota Europa, serà una mica peculiar per nosaltres perquè estem negociant un conveni d’associació que tindrem algunes especificitats», va defensar.



Això pel que fa a les feines temporals, però en les permanents va recordar que una persona quan ve a treballar a Andorra s’ha de col·legiar al país per poder exercir la seva professió.

Avantatges / Per un altre costat, segons Bellocq un acord amb la UE podria comportar avantatges dins la professió, ja que pot agilitzar la cooperació entre lletrats de diversos països, així com tenir accés a dossiers o afers internacionals.



Pintat reclama conservar les especificitats del Principat / El president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, va demanar ahir a Claude Maerten, cap negociador de la Comissió Europea, que «transmeti a Brussel·les que la Unió Europea hauria de fer gestos importants i concrets per respectar les especificitats i peculiaritats d’Andorra i que l’acord d’associació serveixi per garantir la prosperitat del país», segons un comunicat de Liberals d’Andorra (Ld’A). En aquest sentit, Pintat va exposar que l’article 8 del Tractat de la Unió Europea recull la necessitat de respectar les especificitats i va alertar que «des del Grup Parlamentari Liberal no s’ha vist que s’estiguin respectant». De fet, va posar com a exemple que «incloure clàusules transitòries en l’acord d’associació no és respectar les especificitats del país, ja que aquestes tenen data de caducitat». Per això, va reclamar que es treballi en la base de l’Acord Duaner, que té 24 anys i va considerar que és un bon pacte tant per a Andorra com per a la UE. «S’hauria de treballar partint d’aquesta base», va sentenciar Pintat.