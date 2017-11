Notícia L'Institut de Drets Humans vol que Villarejo declari des de la presó sobre les amenaces a BPA L’entitat estudia adherir-se a la demanda dels Pujol per accedir a la documentació de l’excomissari L’excomissari espanyol, José Villarejo. Autor/a: JORGE ZAPATA

L’empresonament de l’excomissari espanyol, José Villarejo, ha deixat a les parts del cas de les amenaces i coaccions a dirigents de Banca Privada d’Andorra (BPA) sense un dels principals testimonis de la causa. Villarejo havia de venir a declarar a la Batllia el passat mes de juliol però no es va presentar. La vista es va ajornar al mes de setembre, però tampoc es va dur a terme per «qüestions personals». Ara que l’excomissari ha sigut empresonat per blanqueig de diners, dues de les parts interessades demanen que la pressa de llibertat no els impedeixi seguir endavant amb la informació del testimoni. D’una banda, l’Institut de Drets Humans vol demanar al batlle instructor que demani una comissió rogatòria perquè Villarejo declari malgrat està tancat. De l’altra, estan estudiant adherir-se o fer un escrit paral·lel al que vol presentar la defensa de la família Pujol reclamant documentació de l’excomissari.



Per contra, la defensa dels germans Cierco, que havia sol·licitat en un inici la declaració, va acabar desistint del testimoni vist els diversos ajornaments de la compareixença de Villarejo davant la Justícia. A més, la darrera gravació que va sortir a la llum entre l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel, i l’exagregat d’Interior de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Celestino Barroso, que confirmaria les amenaces i coaccions denunciades per Higini Cierco, va acabar de convèncer als exmàxims accionistes de BPA de no insistir en la versió dels fets de Villarejo.



Pendents de Barroso i Bonifacio / Pel que fa als altres dos policies que estan acusats d’haver amenaçat a dirigents de BPA per aconseguir informació de la família Pujol, Celestino Barroso i Bonifacio Díaz –tots dos exagregats d’Interior de l’ambaixada d’Espanya a Andorra–, el batlle està a l’espera de la resposta del Govern espanyol.



Segons fonts properes al cas, el ministeri d’Afers Exteriors andorrà ha sol·licitat al seu homònim espanyol si els dos comandaments policials encara disposen de protecció diplomàtica o si, del contrari, al deixar al seu càrrec a l’ambaixada ja no gossen d’aquesta condició i per tant se’ls pot citar a declarar amb normalitat. En cas que segueixin sota la protecció diplomàtica, el batlle haurà d’estudiar si recórrer al Conveni de Viena per demanar que s’aixequi dita condició.



La importància de Villarejo / El comissari espanyol estava citat com a testimoni en un inici tant per l’accionista majoritari de l’entitat bancària fins a la seva nacionalització, Higini Cierco, com per l’Institut de Drets Humans amb la finalitat que pogués donar detalls de les activitats i moviments de diversos policies espanyols en el que es coneix com Operació Catalunya. Seria, doncs, un testimoni clau per confirmar les amenaces i pressions denunciades pels dirigents del banc.



Fonts consultades consideren que el fet que ara Villarejo estigui empresonat pot facilitar que vulgui explicar el que sap sobre els suposats suborns i amenaces que s’haurien utilitzat per treure informació que anés en contra de l’independència de Catalunya.