Trànsit a la ruta del contraban

Els talls de l’N-145 d’ahir van deixar una imatge curiosa al camí d’Anserall, una pista forestal que uneix Andorra i Catalunya i que és coneguda per ser una via utilitzada pels contrabandistes de tabac. Des de la carretera nacional, poc abans d’arribar a la Seu, es veia ahir una processó de cotxes en direcció al Principat que avançava molt lentament. La majoria dels vehicles eren 4x4 però també hi havia d’utilitaris.



L’altre imatge per al record que va deixar el camí ahir és la dels Mossos d’Esquadra regulant-ne l’accés al vespre, durant el moment de més afluència. La d’Anserall és una pista forestal amb espai només per a un vehicle alhora.



La N. M. no va poder arribar al seu lloc de feina ahir a Andorra, informada del tall i de l’alternativa de la pista forestal pels agents a les 9.00 hores, va preferir esperar a l’obertura de l’N-145 per a turismes, durant cinc minuts a les 11.00: «Jo tinc un Seat Altea, que és molt baix i m’han dit que no sabien ben bé com estava el camí per a aquest cotxe», va explicar a EL PERIÒDIC.