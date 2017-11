La CASS s’ofereix a enviar els certificats de residència fiscal

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va fer públic ahir un comunicat per recordar als pensionistes espanyols que resideixen al país que –per evitar que l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) espanyol realitzi una retenció del 10% de la seva pensió– han d’enviar un cop l’any el certificat de residència fiscal generat pel Departament de Tributs i Fronteres de Govern. Aquest certificat s’ha d’enviar a la seu de l’INSS, on el pensionista espanyol haurà d’estar registrat prèviament per correu ordinari.



La CASS també informa que tot i que no és responsabilitat de l’ens fer aquesta gestió, l’entitat (amb la voluntat d’ajudar en aquest tràmit a tota persona que ho sol·liciti), pot enviar directament els certificats si els interessats així ho desitgen. Per estar demanar aquest servei, les persones interessades hauran de realitzar la tramitació per les tardes, amb l’objectiu de no afectar els temps d’espera dels usuaris que realitzen tràmits que son de competència exclusiva de la CASS.