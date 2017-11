Notícia Petició de 2 anys per als pares de Nadia per pornografia infantil

La Fiscalia de Lleida demana dos anys de presó per Margalida Garau i Fernando Blanco, els pares de Nadia, la nena a la qual presumptament van utilitzar per cometre una estafa amb els donatius que recaptaven per sufragar supòsits despeses sanitàries d’aquesta, pels delictes d’exhibicionisme i pornografia infantil.

Segons fonts judicials a què ha tingut accés Efe, durant la investigació del cas es van trobar 41 fotografies a l’ordinador dels pares en les que aquests mantenien relacions sexuals al mateix llit que la nena, que tenia 11 anys d’edat.