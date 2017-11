Una trobada de microproductors de vi internacional i més professional

La cinquena Trobada Iinternacional de microproductors de vi a Andorra dedicarà una jornada en exclusiva per als professionals segons informa l’agència ANA, de manera que les bodegues puguin fer contactes amb proveïdors i el sector de la restauració i puguin tancar acords.



Per primera vegada, l’esdeveniment vinícola se celebra sota la marca Explòria, que identifica Sant Julià de Lòria com la ciutat firal d’Andorra. La cita tindrà lloc el cap de setmana del 18 i 19 de novembre al recinte firal, amb accés al públic en general, i el dilluns 20 serà només per a professionals. Per primera vegada, a més, la presència a la fira té un preu: 300 euros per estand, un import assequible comprat amb d’altres esdeveniments similars –ronden els mil euros– i que estableix la professionalització de la trobada.



El conseller d’Obres, Urbanisme i Esdeveniments del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Vidal, va remarcar ahir a la fira «ara es fa negoci i, per això, ser-hi present es paga». A més, Vidal va afegir que la majoria de bodegues no repeteixen presència a la trobada de microproductors «perquè ja han trobat distribuïdor a Andorra». Amb tot, hi ha set productors de vi que han assistit a totes les edicions.



L’assistència de microproductors es va tancar ahir, amb la previsió d’una vuitantena d’estands, la majoria procedents de l’Estat espanyol, sobretot de Catalunya i Aragó, però també n’hi haurà de França, Portugal, Hongria, l’Uruguai, l’Argentina i, potser, Itàlia. Evidentment, no hi faltaran els microproductors de vi lauredians: Casa Beal, Casa Auvinyà, Borda Sabaté i Mas Berenguer.



La participació a la fira creix any rere any i té capacitat fins a un centenar d’estands. La primera edició n’hi va haver 42; la segona, 55; la tercera, 56, i l’any passat, 61. Al 2017 s’espera superar els 80 microproductors.



La trobada torna a comptar amb el suport d’Andorra Turisme, tant econòmic com de promoció. El director de Productes i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va recordar que han estat els mateixos participants que han demanat la jornada dedicada només als negocis i contactes. A més dels professionals d’Andorra, se n’han convidat un centenar de l’estranger. Torres també va destacar: «El vi que es produeix a Andorra també és un element identificatiu del país i un producte turístic».



De fet, el departament d’Agricultura treballa des de fa temps amb les bodegues per aconseguir un segell distintiu europeu de la producció vinícola del Principat.