La Massana aprova els canvis a la normativa urbanística

L’aprovació definitiva de la modificació de les Normes urbanístiques ha estat el punt central de la sessió de consell de comú de la Massana. El text –que ja ha rebut la llum verda de la Comissió Tècnica d’Urbanisme– presenta diversos canvis centrats en la regulació dels usos i en l’ordinació volumètrica.



Pel que fa al primer punt, s’estableixen diferents situacions relatives als usos, regulant diferents activitats que tenen lloc en un mateix edifici o parcel·la i protegint en tots els casos l’ús d’habitatge. Per tant, les activitats que puguin ocasionar alguna molèstia sempre han d’estar ubicades als espais que tinguin una menor afectació.

També s’obre una nova classificació per als usos industrials, basada en els efectes ambientals de cada tipologia. Es fixen tres tipus: indústria compatible, agrupada i separada. D’aquesta manera, es garanteix que les indústries potencialment contaminants quedin allunyades de les zones residencials.



Pel que fa a l’ordenació d’edificació per definició volumètrica, es defineix la figura de la ZOV o Zona d’Ordenació Volumètrica, que es caracteritza per la seva flexibilitat i adaptació a l’entorn. Es tracta de poder edificar el mateix volum però distribuït de diferent manera, per poder adequar-se millor a les característiques del terreny i a la finalitat del projecte.

Camí Ral fins a la Massana / D’altra banda, el ple del consell ha facultat el cònsol major, David Baró, per signar una addenda al conveni de cessió anticipada de terrenys pel projecte del Camí Ral, que ha permès que aquest sender arribi al nucli urbà de la Massana.

Suplements de crèdit / En la mateixa sessió d’ahir es van aprovar suplements de crèdit, que es finançaran amb altres partides disponibles, pels treballs de l’abocador de la Collada de Beixalís, que ha tingut més activitat a causa de la reactivació econòmica i pel Mercat de Nadal de la Massana, que aquest any celebra el desè aniversari.