La sub-19 comença golejada davant França

Mal inici de la selecció sub-19 en la fase de classificació per a l’Europeu. Va caure davant la que es presenta com a favorita del grup 11, França, per un contundent 7-0. Els andorrans no van poder fer res davant la superioritat gal·la.



Només va mantenir la igualada inicial poc més d’un quart d’hora. Maolida obria el marcador al minut 17, Cuisance l’ampliava al 37 i en el tram final arribaven dues dianes més, obra de Youan al 42 i de Maolida al 45. A la represa Andorra va aguantar el resultat fins al 76, amb Sylla fent el cinquè. Només dos minuts després Youan també marcava. Tancava el marcador Zagadou al 87. «No hem començat bé el partit. Els primers 15 minuts ens han dominat. Després hem estat millor però en accions molt puntuals ens han fet quatre gols», exposava el seleccionador, Jesús Julián Lucendo, assenyalant que «a la segona part hem començat molt bé però una altra vegada en 10 minuts que hem perdut la concentració ens han fet dos gols seguits que ens han pesat moltíssim». Pel que es va veure sobre el terreny de joc, «el resultat és just. Hem d’intentar millorar i tenir la màxima concentració els 90 minuts i no a estones».



A l’altre partit de la primera jornada, Bòsnia i Hercegovina es va imposar a Geòrgia per 1-0, amb Gazibegovic donant el triomf als amfitrions al minut 87. Dissabte la selecció torna a jugar. Ho farà contra Geòrgia, en un enfrontament entre els dos combinats que no han sumat cap punt. Els francesos s’enfrontaran als balcànics.