Aranda, tità del desert

El desafiament de la Titan Desert by Garmin tindrà particularitats en la pròxima edició, que es disputarà al desert marroquí del 29 d’abril al 4 de maig de l’any vinent. Entre els participants hi haurà un que mai no falla, Ramon Aranda, que ha estat en totes les edicions, i en la seva totalitat les ha finalitzat. L’objectiu tornarà a ser el mateix en terres africanes. Ell és un dels 18 andorrans que en les dotze edicions anteriors han pres part a la prova.



Fins al mes de març l’organització no donarà a conèixer el recorregut definitiu, però ja donen pinzellades del que els corredors es trobaran al llarg de les sis etapes. En total seran 650 quilòmetres cronometrats i un desnivell positiu de 5.500 metres. Les dues primeres seran a la zona muntanyosa de Boulmane Dades, arribant a la inicial als 2.525 m, tot un rècord en els 12 anys d’història de l’esdeveniment. A partir de la tercera la caravana es trasllada a Erfoud per encarar el desert i les seves dunes, sempre selectives entre els participants. També hi haurà una etapa de navegació i l’habitual marató, sense cap tipus d’assistència per al corredor.

Tot un record / Aranda és un dels dos únics ciclistes que ha pres part en totes les edicions. L’altre és el granadí Ramon Espelt, que tampoc faltarà a la cita. La voluntat de preparar-se i repetir cada any es produeix perquè «el desert enganxa i a més a més poder conviure una setmana amb aquestes condicions i desenvolupar el que a tu t’agrada, la bicicleta, amb aquest entorn i en aquest ambient val la pena anar-hi i repetir-ho», assegura Aranda, que per tota l’experiència que acumula és veu autoritzada per donar consells a aquells que s’hi atreveixen per primera vegada: «Has de ser conscient que ha de passar moltes hores sobre la bicicleta, en unes condicions molt dures, que no és sortir com aquí i fer tres o quatre hores, sinó que pots passar-te set o vuit o fins i tot onze en una de les etapes. En un dia bé, dos ja comences a estar una mica fotut i així fins a sis. Has d’estar mentalitzat a viure aquesta duresa».



Per tractar de ser un finisher s’ha d’anar ben mentalitzat. «Cadascú coneix els seus límits i si no se’ls troba allà. Participar i poder acabar et dona molta força. Pots acabar físicament destrossat, però tornes amb una força increïble perquè has aconseguit fer una cosa realment difícil, fent unes etapes en unes condicions molt dures. Vens amb les piles carregades mentalment». Aranda arriba a aquesta edició «amb més garanties», ja que físicament es troba en plenes condicions després d’un parell de lesions els últims anys que el van limitar molts els entrenaments. El passat 3 d’octubre van obrir-se les inscripcions, que es tancaran el 16 de març. El 19 de gener serà la data límit per a tenir una rebaixa significativa en el preu. A més d’Aranda, del Principat també hi serà present Miguel Lorenzo, que també té experiència en aquesta prova. Aranda anima a que siguin més els corredors del país a formar-hi part perquè veu molta gent capacitada per fer-ho. «A Andorra hi ha un nivell molt alt per poder disputar aquesta prova», i sempre és una avantatge amb la que es compta «entrenar amb alçada».

Nous reptes pels participants / A la propera edició es promet més muntanya, dunes, navegació, desnivell acumulat i duresa. Tot per mantenir l’èpica de l’esdeveniment. «Ha anat creixent fins ser una de les proves per etapes de referència de mountain bike», assegura Manuel Tajada, director tècnic de la Titan Desert. Aquest cop «hem tornat a uns anys del passat. Hem tornat a tenir dues etapes amb molta muntanya, una d’elles rècord en desnivell positiu en la història de la Titan, que serà la primera. Després ens traslladarem a la zona del desert, més habitual en altres edicions». Hi ha dues jornades de muntanya, tres dies de dunes, una etapa marató i una de navegació sencera. Sempre es presenten novetats, i amb un percentatge de quasi el 40% de repetidors, cal donar nous al·licients i «intentem que descobreixin diferents part del Marroc».



Aquest any van haver-hi 460 participants, dels quals un 76% van completar el recorregut, representant a 22 nacionalitats. El guanyador en categoria masculina va ser Josep Betalú, que va emprar 22.05 hores, 30 menys que el darrer classificat. Cadascú té els seus objectius i «tant titans són els uns com els altres». La duresa marca el desenvolupament del traçat a mida que va completant-se. Serà recordat. Tot el preparat per l’organització de cara a aquesta pròxima cita i «tornar a incloure la muntanya segur que estan entre les tres edicions més complicades, independentment després de la calor. Si les etapes del desert és un any amb molta calor o tempestes de sorra amb molt vent ho farà més dur». Tot i així, per les seves característiques i el temps que hi ha per acabar cadascuna de les etapes, la converteix en una «prova apta per a qualsevol ciclista que es prepari mitjanament bé».



Entre les novetats que hi ha està el way point start, que obliga a tots els corredors a anar pel mateix traçat durant els 10 primers quilòmetres de cada jornada. També hi haurà dues etapes en bucle. Les categories participants són diverses. Des de la individual i la d’equips de tres membres, al duo mixte, amb un component masculí i un femení. També existeix la corporate per a treballadors d’una mateixa empresa, l’ambassador per a dues persones empadronades en una mateixa localitat i l’adventure, per als més agosarats, amb corredors pedalant individualment sense equip, ni assistència ni fisioterapèutes que els ajudin a recuperar-se al campament. «Cada cop en són més per viure-ho més intensament», assenyala Tajada.

Sostenibilitat i solidaritat / No només és una prova de competició. La Titan Solidària, amb el projecte ‘tornar a sentir, tornar a viure’, es desenvolupa en la població local i se li dona continuïtat. A la passada edició es van realitzar 208 revisions auditives, es van extreure 131 taps de les orelles, es van efectuar 200 audimetries i es van donar 71 audífons adaptats.



La sostenibilitat també és un altre aspecte que preocupa, per a que no es noti el pas de la caravana de l’esdeveniment per allà per on passa. El programa Titan Life empara el reciclatge de residus per «deixar el desert tal i com ens l’hem trobat», assegura Tajada. Fins i tot els participants tenen prohibit llançar qualsevol article durant la competició, amb la circumstància de ser penalitzats a nivell de temps, i fins i tot poder ser exclosos en cas de repetir-se l’acció de manera continuada. Els corredors gaudiran en aquesta ocasió d’uns campamanets amb més serveis, comoditats i sostenibles, sense perdre l’assistència dels campaments nòmades. Són quasi mil persones les que els utilitzen diàriament.