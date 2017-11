Notícia Finalitzats els talls de circulació a la carretera N-145 El CDR decideix desconvocar el bloqueig indefinit de mercaderies Un moment dels talls efectuats ahir a la carretera N-145. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l'Alt Urgell ha decidit desconvocar el bloqueig indefinit de mercaderies. Des de les 8.00 hores d’aquest matí, s’ha reobert la circulació a la carretera N-145 per a tot tipus de vehicles. Els talls, que es van iniciar ahir a les 5.30 hores del matí, han perdurat durant més de 24 hores. Però en vista de “la repressió policial arreu del territori català” s’ha optat per restablir del tot la circulació, segons ha informat el mateix CDR.



Per ara, es desconeix si es tornaran a produir més bloquejos.