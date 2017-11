Notícia Ordeig repeteix de cap de llista del PSC per Lleida El número 2 l’ocuparà la portaveu socialista a l’ajuntament de ponent Ordeig al Consell de Federació del PSC de Lleida, Pirineu i Aran.

El portaveu del grup de Compromís a l’Ajuntament de la Seu, Òscar Ordeig, repetirà com a cap de llista del PSC per la circumscripció de Lleida a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel Govern espanyol per al 21 de desembre vinent. El Consell de Federació del PSC de Lleida, Pirineu i Aran ha aprovat aquest dimecres per àmplia majoria la llista, dins de la qual Ordeig aspira a revalidar l’acta de diputat que va estrenar el gener de 2014, en substitució, d’Àngel Ros i que va confirmar a les eleccions del setembre de 2015.

Com a principals novetats, el número dos de la candidatura del PSC l’ocuparà la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Lleida, Montse Mínguez, mentre el tercer lloc serà per a un representant d’Units per Avançar, formació que aplega exmilitants d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) després de la desaparició del partit que liderava Josep Antoni Duran i Lleida. Aquesta setmana mateix s’ha anunciat l’acord entre ambdós grups. La llista, d’altra banda, la tanca l’alcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, informa RàdioSeu.



catalanisme polític / Després de la seva elecció, Ordeig ha defensat que «la proposta socialista és la que vol reconstruir el catalanisme polític, el que és integrador i progressista amb i per tothom». Ordeig ha criticat novament la celebració del referèndum d’autodeterminació, l’1 d’octubre passat, perquè considera que «des dels dies 6 i 7 de setembre, quan Junts pel Sí i la CUP van decidir saltar-se la legalitat, vulnerar la Constitució i l’Estatut i anular els drets de l’oposició, ja es veia que anàvem a l’abisme i que això acabaria amb unes eleccions anticipades».