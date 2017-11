Campions més propers a la gala del motociclisme

El punt i final a la temporada del motociclisme mundial es farà a Andorra la Vella el 25 i 26 de novembre, amb l’assemblea general de la Federació Internacional de Motociclisme i la gala d’entrega de premis als campions de totes les disciplines sobre les dues rodes. La primera vegada que es realitza al Principat, els pilots seran més accessibles per al gran públic.



Dissabte es portarà a terme l’assemblea general, que reunirà prop de 300 persones, mentre que l’endemà els campions realitzaran una sessió d’autògrafs als aficionats al Centre de Congressos de la capital. Alguns d’ells també estaran al mercat de Nadal, que s’inaugurarà aquell cap de setmana, realitzant accions i on es prepararan algunes sorpreses amb ells. A la tarda s’iniciarà la gala a l’Andorra Park Hotel, amb un sopar i la posterior entrega de premis, on hi seran convidats també algunes estrelles d’altres esports, com de l’esquí i el golf. Pilots com Cyril Despres i Albert Llovera són alguns dels escollits per entregar els guardons, així com representants del Govern i el comú. Es calcula que l’esdeveniment es retransmetrà en directe o diferit en més de 50 països i que suposarà unes 2.000 pernoctacions als hotels del país.

Mundial de trial / El Gran Premi d’Andorra, puntuable per al Campionat del Món de trial, tornarà l’any vinent a Sant Julià de Lòria. Així ho va deixar entreveure ahir Josep Punti, president de la Federació Motociclista d’Andorra. La tornada de la prova es produeix després d’arribar a un acord amb el nou promotor de la competició.