Copeland es presenta amb bones sensacions

La darrera incorporació del BC MoraBanc Andorra, Chris Copeland, ja s’entrena amb els seus companys. En el seu aterratge al país valora tot l’entorn i la manera de treballar, que el fan ser positiu per redreçar la situació i fins i tot confia en quedar-se fins a final de temporada, decisió que voldrà dir que la seva aportació és determinant.



El seu debut a l’ACB es produirà diumenge. El Reial Betis Energía Plus, penúltim classificat i que encara no coneix la victòria aquesta temporada, visita el Poliesportiu d’Andorra. «Tinc moltes ganes de començar a jugar», exposa Copeland, i contra els andalusos «espero guanyar». En els primers dies al país assegura que «els companys m’han rebut molt bé», i espera ser important al grup amb el seu joc i característiques: «Puc aportar la meva experiència en defensa i ajudar en atac».



Amb passat a l’NBA, es desviu per l’esport. «M’encanta el bàsquet i soc afortunat de poder jugar-hi», i així vol mostrar-ho a la pista a la Lliga Endesa, que és «una gran competició». Amb la seva aportació confia que el MoraBanc surti de la situació actual en la que es troba,tant a l’ACB com a l’EuroCup. L’equip està mancat de triomfs, però pel que ha pogut comprovar en poc temps «tinc molt bones sensacions» per a que es produeixi una millora i es vagi en una línia ascendent. És el substitut de Beqa Burjanadze i té contracte fins al pròxim més de febrer. L’aler-pivot nord-americà veu possible allargar-lo fins a final de temporada. «Sí, és una oportunitat», admet, que està sobre la taula si convenç amb el seu joc.