La nova Llei d’educació equipararà experiència docent a titulacions

La nova Llei d’Ordenament del Sistema Educatiu Andorrà (Losea) tindrà en compte l’experiència dels docents eventuals a l’hora de permetre’ls seguir exercint com a temporals o bé si decideixen presentar-se a noves convocatòries d’oposicions.Així ho va explicar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, en la compareixença pública davant la Comissió d’Educació del Consell General que va servir per presentar l’avantprojecte de la llei, que ha de substituir la vigent aprovada fa 23 anys.



«Modernitzem els requisits de titulacions per als docents perquè les que es demanaven el 1994 ja no existeixen. Tot i això, introduïm una transitòria perquè els eventuals que portin sis anys dins del sistema no necessitin complir amb els requisits actuals de titulació, sempre que hagin desenvolupat una bona tasca professional», va explicar el titular de la cartera d’Educació.

Educació especial / Els alumnes amb necessitats d’aprenentatge diferents veuran recollits els seus drets en la nova norma, segons el que recull l’actual avantprojecte. «En el tractament de la discapacitat hem canviat completament de concepte: hem passat de la integració a la inclusió. Hem eliminat el capítol associat amb educació especial i el que hem fet és que en totes les diferents etapes de l’educació s’ha introduït l’obligació de fer ajustaments raonables en funció de les necessitats que puguin existir», van explicar des del ministeri.



Alguns exemples d’aquesta adequació serien la provisió «de tauletes amb programaris adaptats per persones impedides visualment» o l’autorització per repetir curs més vegades de les que estableix la normativa.



L’objectiu de les mesures és «intentar tibar cap al seu llindar màxim qualsevol alumne sigui quin sigui el seu grau de discapacitat», segons va detallar el ministre. La nova llei també donaria seguretat jurídica perquè els alumnes que ho necessitin estiguin acompanyats de personal extra a les aules, a través de la col·laboració amb el programa Progrés i segons l’ajustament al conveni de l’ONU relatiu al dret de les persones amb discapacitat.

Millora contínua / Tot i que des del ministeri van assegurar que l’escola andorrana ha sigut capaç d’adaptar-se al canvi de la societat i modernitzar-se tot i no tenir una llei contemporània, la comissió va celebrar que l’avantprojecte inclogui un llenguatge i conceptes moderns com «ciutadania democràtica» o «emprenedoria». L’avantprojecte de llei recull específicament aquesta voluntat de millora contínua i estableix un sistema d’auditoria de qualitat.



«El Govern té l’obligació d’avaluar la qualitat del sistema educatiu andorrà i ha de ser periòdic. Hi ha d’haver una part d’examen intern i un altre extern i d’aquí han de sortir plans de millora contínua», va detallar el ministre d’Educació.



El nou redactat de la llei també ha de servir per clarificar quins certificats emet Escola Andorrana i quins el Ministeri d’Educació ja que, fins ara hi havia situacions de certa confusió, malgrat que «no s’ha canviat cap certificat».

Educació postobligatòria / Quan es va aprovar la vigent Llei d’Educació no es va tenir en compte la formació professional, un ensenyament que pren cada vegada més força a Europa. «La formació professional el 1994 no estava consolidada i ara l’establim per via legal», va anunciar el ministre.



Els batxillerats també patiran unes modificacions mínimes segons l’avantprojecte presentat ahir: «En lloc de desenvolupar d’una banda el batxillerat general i de l’altre el batxillerat professional, ho hem desenvolupat al mateix temps amb un seguit d’articles comuns que posteriorment es transfomen en dues vies», va dir Jover alhora que va deixar clar que el títol que s’obté en qualsevol dels casos és el mateix.

Aprovació / La intenció del Ministeri d’Educació és que el Consell de Ministres aprovi la llei la setmana vinent perquè pugui entrar a tràmit parlamentari abans que acabi l’any i els grups puguin fer les esmenes que considerin oportunes.