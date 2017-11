Optimisme a les estacions d’esquí per a la imminent temporada

Les estacions d’esquí Grandvalira, Pal-Arinsal i Arcalís van presentar ahir la temporada d’esquí 2017-2018 que començarà exactament en tres setmanes, l’1 de desembre.



L’esdeveniment va tenir lloc en un ambient de gran optimisme en el qual les tres estacions han augmentat la inversió respecte a la temporada passada però també esperen créixer en vendes i recuperar-les.



Les tres pistes han fet una inversió total per a la nova temporada de 15,9 milions d’euros, dels quals 11 els fa Grandvalira; 3,4, Pal-Arinsal (2,4 proporcionats pel Comú de la Massana) i 1,5 a càrrec d’Arcalís. Pel que fa al retorn que esperen, Grandvalira i Pal-Arinsal confien facturar un 2% més respecte de l’any passat mentre que la més atrevida és Arcalís, que aspira a vendre un 4% més de forfets respecte de l’hivern anterior.

Millores / El director de Grandvalira, Alfonso Torreño va explicar que han apostat «perquè els clients no hagin d’estar ni un segon quiets». Amb aquest objectiu s’ha incrementat un 4% la capacitat dels diferents remuntadors de tota l’estació fins a arribar als més de 110.000 esquiadors per hora.

Per part de Pal-Arinsal, el seu director Josep Marticela, va destacar la construcció del nou edifici de serveis al coll de la Botella, que es vol convertir en un nou punt estratègic del domini.



El director general d’Arcalís, Xabier Ajona, va assenyalar la millora de la innivació artificial de l’estació, «tot i que és una estació coneguda per la neu natural», va dir. Va justificar la inversió de 600.000 euros en el sistema de canons per assegurar la qualitat als sectors inferiors de l’estació, «fins i tot en hiverns secs, com l’any passat», va dir.



El perfeccionament de la producció de neu artificial va ser destacat per totes tres estacions en major o menor mesura, com també ho va ser l’aposta per l’experiència prèmium a través de restauració de qualitat o d’experiències úniques, com els sopars a pistes o, fins i tot, un vivac guiat a Arcalís.

Dissolució de Grandvalira / Torreño va insistir una vegada més en què la dissolució de la marca Grandvalira no afectarà el domini i, com a prova, va parlar de les inversions a llarg termini que s’estan fent pensant en el futur. «Operem pensant en el client i aquest mai entendria que hi hagués una barrera de pas on físicament no hi és», va explicar.

Crisi catalana /Tant Grandvalira i Vallnord van manifestar «preocupació» per la situació política a Catalunya tot i que van reconèixer que, de moment, no està afectant les vendes i no creuen que ho acabi fent. Van assegurar que les reserves dels touroperadors que aterren a Barcelona tampoc s’han vist ressentides, a l’igual que l’interès dels particulars.H