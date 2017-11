Un parc automobilístic vell però d’alta gamma

L’informe de mobilitat de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), fet públic ahir, mostra que l’any passat el parc mòbil del Principat va registrar un total de 81.196 vehicles (2.081 més que el 2015), amb una mitjana d’1,2 aparells a motor per ciutadà. Del total de transports, 54.879 corresponen a turismes i 8.529 a vehicles amb més de 25 anys i històrics.



Davant d’aquestes xifres, el secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Antoni Sasplugas, considera que el parc del Principat «arrossega vehicles urbans molt antics», ja que a banda dels cotxes que puguin guardar-se com a antiguitat, «encara hi ha 86 camionetes, 132 camions i 223 furgonetes que circulen pel país amb un sistema de més de 25 anys, amb la conseqüent contaminació que això suposa».



En aquest sentit, Sasplugas va remarcar que tot i que a vegades puguem associar l’augment de turistes a un increment d’emissió de C02, veritablemnt «els qui més contaminem som nosaltres (els residents), ja que les dades mostren que hi ha molta més emissió entre setmana, sobretot dilluns, que no pas els caps de setmana». Tot i això, «els nivells de contaminació d’Andorra continuen estant per sota de les recomanacions de l’OMS, per tant, som un país amb una mostra neta».



Un nivell adquisitiu alt / Malgrat que el parc automobilístic d’Andorra pot semblar antic, l’informe de l’ACA també mostra que els qui decideixen comprar-se un vehicle nou es decanten cada vegada més per l’alta gamma. L’any passat es van fer 3.852 matriculacions i 3.161 vendes. D’aquestes darreres, 266 van correspondre a vehicles de la marca Mercedes-Benz, 237 a B.m.w, 100 a Lan Rover, 84 a Audi, 65 a Porsche i 64 a Mini.

Del total de matriculacions efectuades el 2016, 2.189 van ser per a turismes, 663 per a motos i 172 per a furgonetes. A més, per primera vegada en els darrers anys, la compra de vehicles de gasolina ha augmentat, ja que es va passar de 1.327 a 1.661 (del 2015 al 2016), mentre que els de gasoil van disminuir de 1.945 a 1.876.



Inspeccions / Durant l’any passat es van realitzar 49.812 inspeccions d’ITV (1.795 menys que el 2015). Del total de revisions, 49.053 van correspondre a inspeccions periòdiques (amb una aprovació apta del 98%) i 759 a no periòdiques, d’aquestes, el 82% van ser aptes. En relació a les dades esmentades, Sasplugas va voler detallar que hi ha hagut una davallada força important del nombre d’abstencions a l’ITV, ja que del 2011 al 2016 ha baixat del 26,35 al 7,11%. «Aquest fet s’explica gràcies a la millora de la gestió de les reserves de cita prèvia i a les accions comercials enfocades a informar a través d’anuncis a la premsa o mitjançant sms als mòbils dels conductors»,va apuntar