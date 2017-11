Notícia Fiñana, investigat per ús d’informació privilegiada La Batllia accepta entrar a tràmit la querella dels Cierco El cap de la Uifand, Carles Fiñana. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Batllia va acceptar dimecres entrar a tràmit la querella interposada pels germans Ramon i Higini Cierco el passat mes de març contra el cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), Carles Fiñana. D’aquesta manera, nou mesos més tard de l’entrada de la demanda, la Batllia ha decidit investigar el directiu per prevaricació, ús d’informació privilegiada i revelació de secrets, entre altres en el marc del cas BPA. L’encarregada de conduir la investigació és la batlle Canòlich Mingorance.



La querella criminal feia referència a la vinculació de Fiñana amb l’anomenada Operació Catalunya, una suposada trama impulsada pel Govern espanyol amb l’objectiu de frenar el procés independentista català recopilant informació de polítics favorables a què Catalunya sigui un nou estat. Segons els germans Cierco, determinades institucions andorranes tenien coneixement d’aquestes pràctiques i hi hauria hagut «sinó la col·laboració, sí que la connivència» d’unes praxis que també s’haurien dut a terme al Principat. I, especialment, assenyalaven al màxim dirigent de la Uifand com a coneixedor d’aquesta presumpta col·laboració.



En aquest sentit, el text presentat fa nou mesos, els querellants es descrivien com «les primeres víctimes d’un atropellament sense precedents en la història del nostre país. Tenim el convenciment (i això són judicis de valor) que hi ha hagut i segueix havent-hi una mena de complot o pacte de silenci a l’entorn del que s’ha anomenat afer BPA».