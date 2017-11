Andorra és el primer país amb ‘Ciutats amigues de la infància’

Andorra es va convertir ahir en el primer país del món que té totes les corporacions locals amb el distintiu de Ciutats amigues de la infància d’Unicef. Els cònsols de les set parròquies van rebre ahir aquest distintiu, que ara col·locaran en les seves instal·lacions. Això es va oficialitzar en un acte que va tenir lloc a l’auditori Rocafort de Sant Julià de Lòria, en una cerimònia que també va participar la Marta Arias, especialista en polítiques d’infància i sensibilització d’Unicef amb base a Ginebra.



Arias va parlar en la seva conferència sobre La importància de les ciutats amigues de la infància per a un món millor. «És una fita que qualsevol nen que visqui a Andorra ho pugui fer en una parròquia amiga de la infància i és un estímul per altres països», va destacar Arias. També va intervenir Hèctor Encuentra, responsable de sensibilització d’Unicef Andorra, amb la ponència Com hem arribat fins aquí?, segons l’ANA.



A més, la directora d’Unicef a Andorra, Marta Alberch, va explicar que des del 2012 treballen intensament perquè tots els comuns s’anessin sumant a la campanya. «Hem volgut esperar una mica perquè volíem entregar els diplomes a les set parròquies al mateix moment». Un procés que va començar recollint informació per saber en quin estat estava cada comú respecte de la participació dels infants o la seguretat, i que és el que s’havia de millorar.



Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va ressaltar que la certificació «incideix en el mobiliari urbà, en la forma de relacionar-se i tenir en compte totes les demandes dels més menuts».



Ara, un cop rebut aquest guardó, els comuns hauran de seguir treballant per mantenir-lo, ja que té una caducitat de dos anys. Si passat aquest temps els comuns no compleixen els requisits, no podran renovar els distintius. A l’hora d’iniciar un projecte com aquest, la intenció del Comitè Nacional d’Andorra per a Unicef ha ofert als comuns una eina útil mitjançant la qual elaborar informes de situació de la infància i avaluacions periòdiques a la seva parròquia.