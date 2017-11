Notícia La CEA demana al Govern que faci una queixa «diplomàtica» Ubach culpa Martí dels talls a la carretera de la Seu d’Urgell

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va mostrar ahir la seva preocupació per la situació política a Catalunya. Segons informa l’ANA, ho va fer en boca del seu president Xavier Altimir, que va comentar que «el Govern hauria de fer una queixa a nivell diplomàtic» pensant en una acció més ferma que la duta a terme fins ara per l’Executiu.



Després de reconèixer el dret a la vaga, el president de la CEA desitja que la situació a Catalunya i a Espanya vagi bé i que «el tall de carretera es produeixi les menys vegades possibles». Tanmateix, Altimir va afegir que dimecres cap de les empreses de transport andorranes va poder treballar i que ahir van tenir feina doble. Finalment, va dir que és una situació «que un dia es pot aguantar però que més no».



El detonant segons l’usda / D’altra banda, el secretari general de l’Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va destacar també ahir que els talls a l’N-145 es van produir com a conseqüència de les paraules del cap de Govern, Toni Martí, sobre el procés català. Al respecte, Ubach considera que Andorra s’hauria d’haver mantingut «neutral», ja que «la majoria dels ingressos provenen dels catalans».