El país té 30.500 places d’aparcament

L’Automòbil Club d’Andorra va presentar ahir l’informe de mobilitat que elabora cada any i que en aquesta ocasió fa referència a les dades del 2016. Entre totes les xifres que s’analitzen, destaca que actualment el país compta amb aproximadament 30.500 places d’aparcament, tot i que segons va explicar el secretari general de l’entitat, Antoni Sasplugas, dites dades poden no «ser del tot exactes», ja que la informació s’ha recopilat a través de cada comú i és possible que els nous emplaçaments o espais d’aparcament que s’han fet en cada parròquia encara no s’hagin comptabilitzat. De totes maneres, el nombre de pàrquings oscil·laria en aquest nombre.



El territori que té més espais de pàrquing és Encamp, amb un total de 14.790 places. Aquesta xifra s’explica, segons Sasplugas, perquè compta amb les estacions de Grau Roig i el Pas de la Casa, que tenen «un gran nombre d’aparcaments». De fet, només el Pas de la Casa ja compta amb 5.991 espais d’estacionament. Per contra, la parròquia que disposa de menys zones d’aquest tipus és Ordino, que només té 636 places.



Pel que fa a les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, compten amb 5.284 i 2.225 espais de pàrquing, respectivament. I en relació a la resta, Canillo disposa de 2.069 aparcaments, la Massana de 3.560 i Sant Julià de 1.994.



D’altra banda, l’informe també analitza les actuacions que s’han fet des de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX). L’any passat, l’entitat va fer 61 intervencions (nou més que el 2015). A més, es van produir 56 accidents amb reclamacions de danys a la via pública (11 menys que el 2015).



En relació a aquestes dades, Sasplugas va destacar que tot i ser un país de muntanya, «som un dels pocs territoris que quan cau una mica de neu salten les alarmes i llancem tones i tones de sal a la carretera. Els països nòrdics no tenen por a circular sobre alguns centímetres de neu, i a Andorra sembla que aquesta cultura encara no hi és». De fet, el secretari general de l’ACA va assegurar que amb els equipaments adients, «no hi ha problemes per circular en aquestes condicions». L’any passat es van arribar a tirar prop de 4.600 tones de sal sobre les diferents vies de circulació del país, mentre que el 2015 se’n van fer servir 3.233, i el 2014, 4.800.



Finalment, l’estudi detalla que el 2016 es van fer sis operacions amb canó a Arcalís, 10 tirs Gazex a Arinsal, 14 a Soldeu i un tir amb helicòpter a Ransol.