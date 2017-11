L’FC Andorra visita al líder amb molts condicionants

Desplaçament al camp de l’equip més complicat de la categoria en una setmana atípica per preparar el matx. L’FC Andorra juga demà al migdia al Municipal del Guinardó davant el líder, l’FC Martinenc. Els tricolors els últims dies han estat sota mínims a l’hora d’entrenar, pels problemes físics i malaltia, a més dels vuit jugadors que van estar amb la selecció sub-21, que afronten el partit en menys de 48 hores després de jugar amb Holanda. A més Txus és baixa per sanció.



«Tots els factors ara mateix no ens estan acompanyant, però creiem amb nosaltres i esperem posar les coses difícils», indica l’entrenador de l’FC Andorra, Marc Castellsagué, remarcant que «haurem de fer un gran esforç per intentar puntuar». Perquè al davant tenen al líder, que a les dues últimes jornades, però, no ha passat de l’empat. «El Martinenc és un rival que està preparat per a l’ascens a Tercera Divisió. Un equip que la temporada passada no va acabar de complir les expectatives, però aquest any sí que les està complint al 100%», amb un nivell destacable. «Hi h algun equip a Tercera Divisió que té menor nivell que el Martinenc», no dubta en afirmar Castellsagué.



Compta amb una plantilla amb noms importants: «Té tants jugadors que són tant potents i tenen tant talent en aquesta categoria que serà molt complicat treure un bon resultat. Tenim molt poc a perdre i molt a guanyar en aquest partit». Un exemple és el pitxitxi, Roland Garros, autor de 10 gols. L’FC Andorra fins ara n’ha marcat 9. Com a grup, el conjunt barceloní «té molts pocs punts febles. Hi veig moltes virtuts». Tot i els condicionants, els tricolors buscaran seguir progressant, ja que «estem fent una bona temporada. Portem una bona dinàmica, creiem que els resultats que hem tingut fins ara han estat justos, però potser en algun partit ens hauríem d’haver emportat una mica més». No tot són males noticíes, ja que per aquest matx recupera a Ludo i Nazzaro.