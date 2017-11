L’equilibri de l’aigua

Els qui no han portat mai una safata de cambrer plena de diferents begudes amb formes i pesos diversos no s’acaben d’imaginar la destresa que hi ha darrere d’aquest gest quotidià. Si, a més, hi sumem obstacles i velocitat, el repte augmenta exponencialment.



A Ordino van organitzar ahir la segona cursa de cambrers, en el marc de la 26a Mostra Gastronòmica que se celebrarà demà.



S’hi van aplegar 43 participants, entre alumnes d’hostaleria del Lycée Compte de Foix i professionals per mesurar la seva agilitat.



Els aspirants van haver de recórrer 50 metres amb una safata que sostenia una ampolla i un got d’aigua, alhora que esquivaven obstacles, com neumàtics, cons i taules amb cadires. Tot això, sense vessar ni gota.



L’objectiu no era la rapidesa sinó que es va voler «donar més protagonisme a l’equilibri i l’agilitat del cambrer», segons la directora de l’Escola Internacional en Administració Hotelera i Turística Vater, Roser Daban.



Els premis van ser diversos abonaments pel Centre Esportiu d’Ordino, cedits pel comú de la parròquia pels tres primers classificats.



Ahir, almenys, els cambrers i cambreres es van poder concentrar al 100% en l’equilibri i oblidar-se del fred i l’amenaça de precipitacions. A causa de la meteorologia, la competició es va traslladar del carrer a l‘interior del Centre de Congressos.