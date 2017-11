Duel ple de necessitats

La temporada tot just acaba de començar, però ja hi ha equips que necessiten sumar victòries per sortir de la situació complicada en la que es troben. Dos d’ells s’enfronten demà al Poliesportiu d’Andorra (18.30 hores). Per una part el BC MoraBanc Andorra, que només suma dos triomfs a la Lliga Endesa i un a l’EuroCup, que el fa estar a la zona baixa de la classificació a les dues competicions. Per l’altra, el Reial Betis Energía Plus, que encara no sap el que és guanyar aquesta campanya.



Els andalusos, juntament amb el San Pablo de Burgos, són els dos únics conjunts de l’ACB que no sumen encara cap victòria. La seva dinàmica és nefasta, amb set derrotes consecutives. A dia d’avui són els que ocupen les posicions de descens, mentre que el MoraBanc és qui es troba en el tall de la salvació. Per aquest motiu és tant important que el conjunt andorrà tregui endavant aquest matx, per distanciar-se d’un rival que es troba a baix i per tractar d’iniciar d’una vegada una dinàmica positiva. Com a local és únicament on suma victòries. A l’ACB davant l’Herbalife Gran Canària i l’Iberostar Tenerife, i a l’Eurocup amb el Levallois Metropolitans. Contra els verd-i-blancs es produirà el debut de Chris Copeland.



El Betis es presenta al Principat havent-ho guanyat tot, i amb Óscar Quintana a la banqueta en tot just el seu segon partit. Des que va arribar la seva tasca ha estat molt psicològica per tractar de canviar la tendència. «Seguim estancats en la situació mental. L’equip està fent un esforç en el físic i el tècnic, però existeix aquella ansietat de voler guanyar quan abans millor. Fins que no arribi diumenge i no veiem com portem els nostres nervis tota la resta són especulacions», assegurava el tècnic càntabre abans d’iniciar el desplaçament cap a Andorra. Vol treure ansietat als seus jugadors: «No podem viure cada acció com el moment definitiu. Hi ha moments en els que s’ha de mantenir la calma i la paciència. És una mica el que ens fa falta. Cada persona tira sobre el que ell mateix creu que és bo per a l’equip, però no ho fem de manera coordinada. Hem de treballar sobre aquesta idea».



En el debut del tècnic els sevillans van perdre a la seva pista contra el Movistar Estudiantes. En aquell matx «ja vam veure alguns conceptes, jugar més sobre Ryan Kelly en situacions en les que pot ser més perillós. També volem donar més importància en el joc exterior a Luke Nelson, que és un rookie, però amb molta qualitat. També vam veure el mínim d’Anosike, cada vegada millor als taulers, dominant situacions de rebot. Hem de sortir d’aquí des de la defensa, ser tots més solidaris». Compten amb jugadors que poden «rebotar i quan l’equip ho fa, pot córrer amb facilitat. Són situacions de joc en les que l’ansietat o el nerviosisme apareixeran menys. En el cinc contra cinc o en situacions d’atac sí pot aparèixer més el pes que portem». Espera que l’equip reverteixi la situació: «Vinc amb il·lusió. Ens hem de quedar amb la idea de jugar al màxim, oblidar el passat i viure cada partit com una situació nova i amb l’objectiu de guanyar. Hi ha un entorn que junta les derrotes de la temporada passada i el començament d’aquesta. La llosa és molt gran. Ens hem de centrar en recuperar a la gent, sentir-nos com un grup, cohesionar-nos i, des d’aquí, donar un pas al front per aconseguir l’abans possible una victòria i que l’equip jugui amb la pressió justa».



Veu l’enfrontament contra el MoraBanc amb alguna diferència respecte a la resta. «Tots els rivals són directes, però òbviament en aquest partit hi ha un component psicològic. En el nostre cas, trenques una dinàmica, treus pressió als jugadors i si guanyes al contrari a casa seva, això et dona un plus. Tots són rivals, però aquest partit té unes circumstàncies especials». Destaca del conjunt andorrà que el curs passat «el seu fort va ser jugar a casa. Es van mostrar molt sòlids i, des d’aquí, van anar a la Copa del Rei i van poder jugar els play-off. Està clar que al jugar dues competicions produeix un desgast i se sol pagar en una competició o en les dues. No estan com la temporada passada i hem d’intentar obtenir la primera victòria».