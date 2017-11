Els psicòlegs entraran a la CASS abans del 2019

Els psicòlegs entraran a la cartera de serveis durant aquesta legislatura. Segons va confirmar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, el Govern està «en converses» amb el col·lectiu i està obert a «estudiar» les seves peticions, ja que hi ha «una evidència científica» al darrere que justificar la seva inclusió. Tot i això, el ministre va advertir que «no hi haurà barra lliure», segons informa l’ANA.



Precisament, el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra es va manifestat molt optimista en entrar a la cartera de serveis el dimarts passat en roda de premsa. Tot i que encara no saben els criteris que es faran servir, esperen que la proposta sigui acceptable en tots els seus extrems. Al respecte, Álvarez va assegurar que l’acord es tancarà abans del canvi de Govern però que segurament serà un tema «feixuc».

Recollida de signatures / El Col·legi de Psicòlegs va endegar fa poc més de dues setmanes una campanya de recollida de firmes a favor d’introduir els serveis de psicologia dins de la cartera sanitària. Des de llavors, ja s’han recollit més de 2.500 firmes, i segons el col·lectiu, s’espera arribar a les 3.000. Un cop finalitzi aquest mes, les signatures es presentaran davant del Ministeri de Salut.

Pensions de jubilació / D’altra banda, Álvarez va explicar que encara s’han d’avaluar les propostes de l’estudi actuarial sobre com garantir la sostenibilitat de les pensions. De fet, el titular de Salut va afirmar que «les pensions, evidentment, estan garantides per l’Estat», però que cal «trobar la fórmula perquè siguin viables». De totes maneres, el ministre no va voler comentar cap de les mesures suggerides.



En la sessió de control del Govern que tindrà lloc al Consell General la setmana que ve, una de les preguntes serà, precisament, el resultat de l’estudi. El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere López, recordarà, entre d’altres aspectes, que les conclusions de l’estudi actuarial encomanat per la CASS havien d’estar resoltes a principis d’any i que a dia d’avui encara no s’han presentat ni s’han conegut els resultats.