Els autònoms cotitzaran en funció dels ingressos i altres paràmetres

El Govern i la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) han consensuat les bases per modificar les cotitzacions dels autònoms. Fa mesos que es parla d’aquesta reforma, i segons va informar el ministre d’Afers Socials, Justícia, i Interior, Xavier Espot, en declaracions a EL PERIÒDIC, per fi s’ha pogut arribar «a un acord per assolir una metodologia de cotitzacions més equitativa i sense anar en detriment de la sostenibilitat del sistema».



El ministre va detallar que s’ha apostat perquè els treballadors per compti propi paguin de forma «escalada» segons «els seus ingressos i altres paràmetres, com l’amortització o les inversions, malgrat que encara hem d’acabar de fixar alguns d’aquests barems objectius». Tot i això, s’ha acordat de forma clara que el «volum d’ingressos total per les cotitzacions d’autònoms s’ha de mantenir» i que s’ha de fer el possible perquè «variï el mínim».

Canvis en la quota de pagament / Actualment, tots els treballadors per compte propi han de pagar una quota fixa (de 449,1 euros) i, en funció de certs requisits, es poden acollir a les bases de cotització reduïda. Amb la modificació, la quantitat que s’haurà d’abonar oscil·larà entre els 200 i 600 euros. Al respecte, Espot va remarcar que hi haurà gent que segurament «passarà a pagar menys» però que, per contra, també hi haurà qui pagarà més, «tot i que no serà un augment significatiu».



Amb la voluntat de posar sobre el paper aquesta reforma, l’Executiu ha contractat a un advocat del país perquè redacti les bases de la modificació en forma de projecte de llei i s’espera que abans de finalitzar el present mes ja es pugui tenir un primer esborrany. D’aquesta manera, els grups de l’oposició i la comissió pertinent podrà «discutir amb més detall» els canvis proposats, va puntualitzar Espot.

Pensions de jubilació / D’altra banda, el Consell General està pendent d’analitzar les simulacions de les noves pensions de jubilació que ha elaborat Actense a petició de la CASS. El passat 26 de setembre, el Consell d’Administració de la parapública va aprovar dites simulacions, i ara falta la valoració de l’Executiu i el Parlament.



Al respecte, Espot va apuntar que hi ha «un repte per davant, que és la sostenibilitat del sistema de pensions. I amb el nivell de cotització actual i l’edat de jubilació d’ara, aquesta sostenibilitat no està ni de bon tros garantida». Per aquest motiu, «prendrem bona nota de les recomanacions de la CASS, i en base d’aquestes, tirarem endavant les decisions que s’hagin de prendre».



Tot i això, Espot també va informar que a hores d’ara «queda un any i escaig per finalitzar la legislatura, i creiem que hi ha certes decisions que es mereixen que siguin discutides en el marc d’una contesa electoral». Per tant, «aquelles mesures que potser es poden albirar com més traumàtiques, s’hauran d’analitzar. I si es decidís que s’han de tirar endavant, primer s’hauria de fer la pedagogia oportuna, perquè són canvis importants i que afecten a tota la població», va sentenciar.

Copagament i menys serveis / Un altre dels grans problemes del sistema sanitari andorrà és el gran dèficit que s’arrossega des de fa temps. Per intentar frenar els costos d’aquesta branca, la CASS ha presentat un seguit de mesures al Govern que, entre d’altres aspectes, proposen augmentar el copagament en algunes prestacions o en productes farmacèutics i reduir les prestacions cobertes per la parapública en el cas d’especialitats com la logopèdia, la fisioteràpia i l’odontologia.



Al respecte, el ministre va opinar que «entén que les recomanacions de la CASS van una mica en la línia que l’Executiu ja fa dies que ve anunciant» i que s’engloba «dins de la nova via integrada que es vol establir».