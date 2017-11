Andorra registra 549 establiments de creació neta en sis anys

Andorra ha registrat 549 establiments de nova creació en tan sols sis anys (del 2012 al 2016), així ho indica el Departament d’Estadística a través de les dades que recull de forma periòdica. En concret, l’any 2012 el país va tenir un nombre negatiu de -29 comerços nous. Aquesta xifra s’extreu de la diferència entre altes i baixes fetes efectives aquell any, ja que es van comptabilitzar 548 altes i 649 baixes. Mentre que l’any passat el resultat de nous establiments va ser positiu, arribant als 448. De fet, es van produir 871 altes i 423 baixes.



La parròquia que més ha crescut al llarg d’aquests anys ha estat Andorra la Vella, ja que ha passat de -40 establiments de nova creació a 124, registrant un augment de 164 comerços. Pel contrari, el territori que menys ha vist incrementat el seu mercat comercial ha estat Ordino, i és que tot i créixer, només ho ha fet en 29 establiments nous, passant de set l’any 2012 a 36 l’any passat.

Valoració de les dades/ Davant d’aquestes xifres, els comuns d’ambdós parròquies han volgut donar la seva opinió. En el cas de la capital, la consellera de Finances, Comptabilitat, Administració i Noves Tecnologies, Maika Nin, assegura que les dades són molt «positives», perquè no només es mostra el creixement esmentat, sinó que la tendència registrada al llarg dels darrers tres anys és precisament d’una evolució comercial a l’alça.

Per sector, Nin remarca que els que més han crescut són els establiments «de consultories, d’assessorament, de gestió empresarial i d’immobiliàries». Per contra, l’àmbit que menys s’ha incrementat «és el de venda al detall de calçat». I pel que fa al sector hoteler i de restauració, que és el que té més força al Principat, «s’ha mantingut molt estable, quan es tancava un, se n’obria un altre», afirma Nin.



D’altra banda, des del Comú d’Ordino, el conseller d’Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització, Xavier Herver, detalla que la seva percepció no denota per a res que Ordino sigui la parròquia amb menys creixement a nivell comercial. De fet, Herver puntualitza que actualment hi ha 389 comerços i que des de l’any 2010, «els establiments no han fet més que augmentar, ja que llavors n’hi havia 221».



Part d’aquest increment s’atribueix al fet que pobles de la parròquia, com la Cortinada, hagin crescut exponencialment a nivell de població. I és que a hores d’ara la zona compta amb 1.800 persones. També «es destacable l’interès que darrerament ha despertat el centre d’Ordino, sobretot pel que fa a establiments relacionats amb el món de la muntanya i l’esquí», afegeix el conseller.

Les mesures / Segons ambdós comuns, el creixement denotat en una i altra parròquia es deu sobretot a la millora econòmica que en general ha viscut el país. Tot i això, cada corporació també destaca que darrerament ha implementat certes mesures per procurar que l’evolució comercial sigui encara major. Per exemple, Nin explica que s’han realitzat «nombrosos espectacles, concerts i altres jornades culturals i socials» que han atret a més visitants, «tot això fa que es mogui l’economia de la parròquia, i en concordança, els establiments». A aquestes accions s’hi ha de sumar l’embelliment conjunt de les avingudes Meritxell i Carlemany, que afavorirà la creació de nous espais i atraurà encara a més turistes.



Pel que fa a Ordino, Herver remarca que la parròquia compta amb un seguit de bonificacions que faciliten l’arribada de comerços, com que la taxa d’obertura sigui només de 50 euros o que durant el primer any t’estalviïs de pagar certes quotes.

Nova associació a Ordino / Tot i les mesures ja establertes, Herver destaca que de cara al primer trimestre del proper any es preveu fer efectiva una nova associació integrada per comerciants, hotelers i restauradors de la parròquia amb l’objectiu de «fer pinya i promoure i reforçar el sector comercial».

Aquesta iniciativa s’ha impulsat des del mateix comú i es preveu que sigui una eina de participació i interlocució amb els establiments de la zona i els voltants. A més, «s’obre un ventall molt important de noves possibilitats, ja ques es podran fer accions de promoció a la parròquia que fins ara no s’havien fet». Herver assegura que per ara l’associació compta amb el suport de la gran majoria de locals ordinencs i que en un futur, «quan estigui del tot creada, segurament se n’apuntaran més». H