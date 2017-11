El Govern rebutja obrir quotes específiques per als monitors

El Govern rebutja obrir quotes de treball específiques per als monitors d’esquí. Segons va detallar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en declaracions a aquest rotatiu, després d’analitzar la petició feta pels instructors de neu, «al final hem valorat que la mesura que es proposa no és oportuna, i més en un moment com l’actual, en què hi ha una escassetat important de mà d’obra».



A parer d’Espot, obrir quotes específiques per al col·lectiu seria posar «limitacions que no han existit mai». Tanmateix, el ministre va assegurar que malgrat que els sectors de l’esquí i l’hoteler tenen sistemes diferents a nivell laboral, «sempre s’ha donat certa llibertat a l’hora de contractar i de canviar de sector o d’ocupació, i ens sembla que encotillar massa això no és una bona solució».



Espot va afirmar que aquesta decisió ja s’ha tramés a l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME), que és qui en el seu moment (fa aproximadament mig any) va posar sobre la taula la petició d’establir quotes específiques.

Altres reivindicacions / Pel que fa a la resta de reivindicacions de l’AAME (com que els dies festius del col·lectiu puguin ser flexibles), Espot va remarcar que semblen «legítimes» i que segurament es podran «acollir». De fet, el ministre va especificar que dins de la proposició de llei del codi laboral que ha preparat Demòcrates per Andorra s’està «valorant introduir determinades solucions que puguin donar resposta al col·lectiu». A més, Espot afegeix que l’esquí és un sector molt importat per a l’economia d’Andorra i que des de l’Executiu s’intentarà establir les mesures que escaigui.

Més oferta que demanda / Fa gairebé dos anys que el Govern està treballant per reforçar el Servei d’Ocupació del país. I és que tal i com s’ha dit en diverses ocasions, actualment l’oferta laboral és força major a la demanda. Per aquest motiu, una de les darreres mesures que s’han implementat és la figura del prospector laboral, que segons especifica Espot, té l’objectiu de «millorar els sistemes d’informació i els mecanismes de tramitació administrativa del servei» esmentat.

Llei d’ocupació / Una altra iniciativa per millorar el mercat actual és la llei d’ocupació que es preveu entrar a tràmit parlamentari al llarg dels propers mesos. El ministre va remarcar que aquesta legislació «reforçarà les competències» del Servei d’Ocupació i definirà millor els drets i deures «tant de les persones que sol·liciten feina com de les que l’ofereixen».



En principi, aquesta llei està pensada només per als ciutadans que treballen al Principat, tot i que també establirà mecanismes de cooperació amb organismes homòlegs de països veïns per poder millorar la intermediació entre l’oferta i la demanda. En aquest sentit, el responsable de la caretara d’Afers socials, Justícia i Interior va exposar que el seu ministeri és conscient de les necessitats laborals que tenen les zones frontereres amb Andorra. I precisament, «la llei obrirà una via per poder establir acords i convenis laborals» amb altres territoris propers, «perquè nosaltres podem cobrir les seves necessitat, i a més, ens convé cobrir-les». H