Suport per a una vida més autònoma i plena

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior va posar en marxa el mes de gener el projecte d’assistent personal, un servei que busca que les persones amb discapacitat puguin viure de manera autònoma. Des d’aleshores, s’han fet deu avaluacions de persones, nou de les quals han pogut beneficiar-se del servei en situacions puntuals i una gaudeix de manera intensa.



El programa també s’ha fet càrrec de la formació de 17 persones en assistència personal i 13 ja estan acreditades per dur a terme aquesta funció.

El suport que poden rebre les persones usuàries d’aquest servei és l’organització i acompanyament durant la realització de diferents activitats quotidianes, com ara la higiene personal, la preparació d’àpats o la realització de la compra; ajuda durant les visites mèdiques, siguin al país o fora, i també acompanyament durant algunes propostes d’oci i temps lliure, o mobilització per viatges o al lloc de treball. Tot plegat per fomentar l’autonomia i el benestar personal, alhora que es redueix la càrrega familiar



A curt termini, des del ministeri es treballa per fomentar el coneixement d’aquest programa a la xarxa de recursos del Principat i a la població en general i desenvolupar un programa de formació continuada per a persones interessades en desenvolupar la seva tasca professional com a assistent personal, a través d’una segona edició del curs.