L’Sdadv invertirà 10.500 euros menys en monitorització

La Societat de gestió col·lectiva de drets d’autor i drets veïns del Principat d’Andorra (Sdadv) invertirà 10.500 euros menys en treballs d’identificació musical durant l’any vinent i respecte del 2017, segons el projecte de pressupost presentat per l’entitat.



La societat explica a la memòria del pressupost que «el Consell d’Administració va decidir monitoritzar només les ràdios i no els locals nocturns i concerts tal i com estava previst en un principi». L’agost passat, l’Sdadv ja va anunciar que la instal·lació d’aparells de monitorització als locals nocturns requeria una inversió massa elevada que no podia assumir. Com a alternativa, es va anunciar en aquell moment que s’havia arribat a un acord amb els empresaris de l’oci nocturn perquè trametessin a l’Sdadv un llistat de les cançons que més sonaven en hora punta perquè la societat calculés l’import en drets d’autor que han de pagar.



En aquell moment, es va anunciar que el sistema dels llistats començaria a funcionar al setembre, però l’entitat no ha tornat a parlar sobre aquest tema. En canvi, l’Sdadv sí que manté la instal·lació dels aparells d’identificació a les ràdios.



També durant l’estiu passat es va acabar d’aclarir l’import que els comuns haurien de pagar a l’Sdadv per l’organització d’espectacles. Es va establir que seria el 3,5% dels ingressos de taquilla o bé del cost de la producció en cas que es tractés d’un esdeveniment gratuït.



L’acord va arribar després d’un període de negociacions en el que es va aconseguir rebaixar el cànon del 7,5% inicialment proposat.