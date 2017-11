Els castellers d’Andorra carreguen el primer tres de set

Els castellers d’Andorra van viure ahir una jornada històrica quan van aconseguir carregar per primera vegada un tres de set. El fet que l’estructura fes llenya quan l’acotxadora estava encara baixant, no va restar alegria a la fita, molt celebrada a la colla després de setmanes d’assajos.



La cita va tenir lloc al barri barceloní de la Sagrera, concretament a la plaça de Masadas, on els andorrans van estar acompanyats dels Manyacs de Parets i de la Colla Jove de Barcelona. «Feia setmanes que l’assajàvem i el cap de colla no estava segur si carregar-lo durant aquesta jornada o no però s’han donat les circumstàncies de l’escalf de la gent i una meteorologia molt agradable i ens hem decidit a provar-lo», va relatar ahir Juli Peña, integrant i excap de la colla del Principat.



«El castell s’ha coronat però a la sortida de l’acotxadora el pis de quarts s’ha esfondrat cap a dins i l’estructura ha caigut. Per sort ningú ha pres mal i estem contents», va afegir Peña.



Abans de decidir-se a provar el tres de set, els andorrans van carregar i descarregar un quatre de sis amb agulla «per escalfar i descarregar nervis», segons Peña.

La colla pirinenca va completar també altres estructures com el dos de sis i dos pilars de quatre.

Propera cita / Els andorrans tindran l’oportunitat de treure’s l’espina i descarregar el tres de set durant la propera jornada castellera del calendari que se celebrarà en camp local, a Sant Julià de Lòria, el pròxim dissabte 18.

Tres anys /Fa tan sols poc més de tres anys de la formació dels Castellers d’Andorra, impulsada des de les xarxes socials per tres persones. La seva primera actuació va ser el setembre de 2014, encara sense la característica camisa de color bordeus, tot i que el primer castell no arribaria fins al novembre, un quatre de sis descarregat a la Casa Pairal.