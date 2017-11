Organyà rep 225.000 euros per al foment del turisme

L’Ajuntament d’Organyà ha rebut una ajuda de promoció turística a través de la taxa sobre els allotjaments d’hostes que recapta la Generalitat. El Govern català destinarà 225.000 euros al projecte de turisme esportiu impulsat per l’ajuntament ganxo. Es tracta del principal ajut d’aquesta nova partida per a la demarcació de Lleida, que compta amb un total de 398.686,72 euros per a aquest any.



La resta de la inversió prevista, 173.686 euros, s’ha concedit al Consell Comarcal del Pallars Sobirà per dinamitzar el turisme a la comarca. Aquests diners, obtinguts de l’impost sobre estades en establiments turístics, serviran per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a algunes iniciatives turístiques, entre d’altres.

Xifres globals / A tota Catalunya, la Generalitat ha concedit enguany 3tres milions d’euros en subvencions a diferents ens locals, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament de diversos plans de foment territorial del turisme.



Des del 2014 la Direcció General de Turisme haurà subvencionat 73 projectes amb un import total de prop de 23 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 64 milions d’euros, xifra que suposa una important inversió per dinamitzar turísticament moltes zones de Catalunya.



Aquest 2017 la Generalitat subvenciona fins al 50% dels projectes presentats amb un màxim de 350.000 euros. La disminució del nivell de les subvencions respecte a exercicis anteriors és un dels efectes de la reducció del pressupost de què disposa la Generalitat destinat a coordinar la gestió política turística de Catalunya.

El fet que s’hagi cedit als municipis el 50% de l’impost sobre les estades en establiments turístics ha suposat afeblir la capacitat d’inversió del Govern per a les polítiques que contribueixen a millorar el model turístic de la destinació catalana, informa Ràdio Seu.