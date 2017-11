El Martinenc decideix a base de golassos d’Alabau

El partit tenia massa condicionants per a l’FC Andorra. Per diferents circumstàncies no havia pogut preparar el matx de manera normal i tenint en compte que visitava al líder destacat, no va poder fer res per evitar una derrota que va ser clara, la pitjor fins ara de la temporada. Els tricolors van perdre contra l’FC Martinenc per 3-0.



L’equip va sortir ben assentat al terreny de joc, però just abans del quart d’hora rebia el primer gol. Alabau, el gran protagonista de l’enfrontament, no s’ho va pensar dues vegades per xutar des de quasi el mig del camp veient a Pol avançat, per sorprendre’l tot i la seva estirada. Les protestes de Font per una acció prèvia li va significar una targeta groga que acabaria sent decisiva. El gol va fer mal als andorrans a nivell de posicionament. Jandro va tenir a les seves botes el segon, rematant massa creuat. Tot i així Betriu va tenir l’opció d’empatar, però Buetas va evitar-ho. En el contraatac següent Pol aturava el xut de Garros. Els tricolors es van quedar amb 10 jugadors al minut 37. Font feia falta sobre Alabau i li costava la segona groga.



La segona part no va començar gens bé. Alabau tenia el punt de mira ben posat i en una acció similar al primer gol, aquest cop des del mig del camp s’atrevia a xutar per fer el segon. Era el minut 53 i el partit es posava molt coll amunt. Garros tot seguit va poder fer el tercer, però quan no va perdonar va ser al 66, atrapant un refús per marcar. El resultat podria haver estat pitjor perquè Kilian va enviar una pilota al pal. A més de la derrota, l’FC Andorra va tornar amb dos lesionats. Alàez al menisc i Betriu a l’isquiotibial. «Veníem d’una setmana complicada i l’expulsió ens ha condicionat molt», assenyalava l’entrenador tricolor, Marc Castellsagué.