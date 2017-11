El MoraBanc passa com una piconadora sobre el Betis

Al BC MoraBanc Andorra li calia un partit així. Per gaudir-lo, treure possibles dubtes i tornar a mostrar la seva millor versió a casa. Va passar per sobre el Reial Betis Energía Plus (96-68), que continua realitzant la seva travessa pel desert particular, sumant la vuitena derrota consecutiva. Els andalusos encara no saben el que és guanyar en la present temporada i això ho noten excessivament en pista.



La falta d’encert va ser la tònica dels primers instants de l’enfrontament. Cap dels dos equips estaven fins en el tir i sobretot els sevillans, amb uns llançaments que només sortir de les mans del jugador ja es veia que no acabaria com volia. Aquest fet l’aprofitava el MoraBanc per anar engrossint el seu marcador. Shurna amb un triple l’estrenava, i després Blazic amb cinc punts consecutius el va anar ampliant. Va haver de sortir a la pista Golubovic per fer la primera verd-i-blanca. Havien passat cinc minuts i mig del començament del matx. La inoperància visitant va permetre ràpidament escapar-se de dotze, mantenint-se unes diferències que voltaven els 10 punts fins al final del quart, que finalitzava amb la cistella d’Albicy per concloure 21-13.



Golubovic arrencava també encertat. I és que no hi havia com aturar-lo. Els pivots locals no trobaven la manera de fer-ho. Al triple de Walker contestava de la mateixa manera Boungou-Colo, que en aquest període també va ser protagonista perquè el seu equip reaccionés. Després d’un triple de Jelinek debutava amb la samarreta del MoraBanc Copeland, que només sortir a la pista ja atrapava un rebot en el segon tir lliure de Cruz. Golubovic continuava a la seva en atac i Copeland, amb una safata, feia els seus primers punts amb el seu nou club. Dos triples seguits de Cruz acostaven als bètics en el marcador, i van continuar fent-ho a base d’una intensitat que fins llavors no havien mostrat. Kelly i Boungou-Colo veien cistella, per posar-se només un per sota. Fins i tot van tenir la possibilitat de capgirar el marcador, sense aconseguir-ho. Dos tirs lliures de Blazic tallaven un parcial perillós de 2-12 per arribar al descans 40-37.

Blazic, determinant / La igualtat va durar ben poc. Fins que va aparèixer Blazic, que tenia el canell realment calent. Només Kelly podia intentar contrarestar-lo en facetes ofensives. L’eslovè va anotar 14 punts en aquests 10 minuts. I a més ho feia des de totes les posicions, des d’aprop del cèrcol, fins a més enllà dels 6,75 metres. Estava imparable i molt ben acompanyat per Walker, decisiu a l’hora de córrer per acostar-se a la cistella. Les diferències a l’electrònic s’anaven fent evidents, mantenint una línia ascendent en diferents aspectes quan tocava defensar i atacar. Cruz continuava encertat en el triple, però Copeland no volia ser menys i també encistellava des de la distància. Jelinek va tenir els seus millors minuts i l’únic punt negre dels andorrans estava sent la manca d’encert en els tirs lliures. Una cistella sobre la botzina de Fernández permetia presentar-se al darrer període amb un +15 a favor (70-55).



Estocada final / Aquesta era una màxima diferència, però aquí no acabaria. En volien més. El MoraBanc no només necessitava la victòria, sinó que volia fer-ho de manera molt solvent per fer gaudir al públic. Blazic seguia a la seva i Karnowski aconseguia els seus primers punts. El Betis es veia del tot superat. Estava noquejat. Per contra, els jugadors andorrans veien la cistella molt gran i anotaven amb relativa facilitat. Amb el triple de Jelinek i els dos punts posteriors de Blazic s’arribava a manar de 25 (82-57), però aquí no acabaria la cosa. El MoraBanc s’estava agradant i gaudia. I també ho feien els seguidors a les graderies, comportant que aclamessin a l’únic jugador local que encara no havia aparegut en pista. Amb el matx decidit des de feia molta estona, Peñarroya va respondre a la demanda fent sortir a Colom. I l’andorrà se sumava a la festa anotant un triple des de vuit metres. Tot rutllava i dos tirs lliures de Diagné permetia arribar a una màxima diferència de +30 (96-66). La darrera cistella de Boungou-Colo tancava el marcador. El conjunt andorrà suma la tercera victòria a la Lliga Endesa i la quarta de la temporada. Totes al Poliesportiu d’Andorra, i totes consecutives, aconseguint mantenir-se fort com a local com va demostrar la campanya passada i que va ser vital.

Peñarroya: «L’equip està competint bé»



El MoraBanc va agafar distàncies d’inici. «Hem estat molt sòlids al darrera, fent que tots els llançaments del Betis fossin complicats», però després van arribar cistelles del rival, i que alguns jugadors «ens fessin mal en situacions massa còmodes». Després del descans tot va canviar. Aquesta és una «victòria important per a nosaltres perquè no era fàcil després de com havien anat els dos últims partits», i «l’equip necessitava guanyar». La seguretat que mostra al Poliesportiu d’Andorra darrerament permet «mantenir bastant el nostre esperit» de la temporada passada. La tasca defensiva va ser clau, ja que «si els haguéssim deixat jugar és un equip amb molta qualitat». En la majoria de partits fins ara «l’equip està competint bé». Respecte a Copeland va indicar que «ha demostrat que ens pot ajudar», tot i que és evident que «li falta ritme de competició» i conèixer la Lliga Endesa i els seus jugadors.