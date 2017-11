El MoraBanc vol traslladar a domicili el que demostra a casa

Amb el bon regust que va deixar la victòria sobre el Reial Betis Energía Plus, el BC MoraBanc Andorra afronta un llarg desplaçament per enfrontar-se a l’Unics Kazan al primer matx de la segona volta de l’EuroCup. L’objectiu, com sempre, és el de guanyar, per sumar per fi la primera victòria a domicili.



«Anem a un camp complicat davant un rival de molta entitat com van demostrar al partit de casa, amb un viatge difícil», de moltes hores, assenyala el tècnic del MoraBanc, Joan Peñarroya, que mostra el convenciment de l’equip tot i les dificultats, que està «amb ganes de fer un bon partit i competir contra un bon rival. Si fem les nostres coses bé estic convençut que tindrem les nostres opcions». La dinàmica de la temporada fa que el conjunt que dirigeix estigui «pressionat perquè quan no guanyes i perds els partits com ho hem fet nosaltres, molts d’ells al final, et genera un sentiment dolent, però l’equip juga cada partit per guanyar-lo» i a Kazan no serà cap excepció.



L’Unics compta amb molts arguments en pista. «És un equip molt físic, expert, que gestiona molt bé els marcadors i sap jugar els finals de partit. Té jugadors molt importants, amb una direcció amb el joc amb Quino Colom i amb Ponkrashov que són dos jugadors que a mi són dels que més m’han agradat en la competició europea, però també tenen molts recursos, tenen tiradors, jugadors durs i una defensa amb capacitat per canviar totes les situacions de blocs tant directes com indirectes. És molt complert i si juga al seu ritme, que ells volen, tens poc a fer», indica Peñarroya. Per obtenir la classificació a la següent fase «hem de guanyar partits» i «si volem tenir opcions de passar a la següent fase, en aquests cinc partits que queden hem de guanyar tres o segurament quatre», sent conscients que «tenim tres a casa i dos fora».

Guanyar lluny d’Andorra

Com va succeir la temporada passada, la gran assignatura pendent és guanyar a domicili. Aquesta campanya encara no ho ha aconseguit, tot i que en més d’una ocasió s’hi ha quedat a les portes. «L’equip ha perdut a Múrcia en l’última jugada, amb el Joventut després de dues pròrrogues, va competir fins als últims dos minuts al camp del Madrid, i en l’únic partit de lliga que se’ns ha escapat és el de Saragossa. Són detalls que ens han privat d’aconseguir victòries, però no de competir. En competició europea potser sí estem notant més el tema de jugar fora», i en partits com el de Zagreb, Torí i Istanbul, «hem tingut menys opcions. Fora has de ser més sòlid i aquests equips d’alt nivell amb els que juguem en competició europea et castiguen més en el resultat si tens moments dolents, però crec que l’equip està competint bé».

Peñarroya: «És un equip molt físic, expert, que gestiona molt bé els marcadors i sap jugar els finals de partit» Un dels aspectes que ha millorat el MoraBanc, i que li ha valgut per obtenir triomfs, és la defensa. «Les coses que no depenen de l'encert has d'intentar que surtin cada dia i ser sòlid. Hem demostrat que sense tenir encert, quan hem estat sòlids al darrera hem arribat sempre amb opcions de guanyar i hem tingut cert control del partit. A la que entres amb un joc en el qual el rival jugui fàcil, depens que tu estiguis molt encertat i per diferents situacions a nosaltres encara no ens ha arribat aquest moment d'estar tots dolços i tenir aquesta capacitat de guanyar partits a 90 punts. El camí que vam començar el dia de Tenerife i que hem mantingut aquestes jornades l'hem de continuar fent igual», assegura l'entrenador.

Triomf renovador

La victòria, i sobretot com va produir-se, sobre el Betis dona noves energies al MoraBanc, i confiança en tot el que es fa, que és el que aporta quan es guanya. «Necessitàvem una victòria així sobretot després de la derrota a Badalona, que va ser dura. Vam treballar molt en la manera que havíem de defensar en aquest partit. També vam córrer i aquest és el camí que hem de seguir si volen treure alguna cosa positiva a Kazan», indica David Walker, que espera, per fi, poder vèncer d’una vegada per totes a domicili. Per fer-ho «la resposta està en nosaltres. És veritat que quan juguem fora potser la manera com defensem, els contactes, són massa tous en relació als equips de casa. No sé ben bé el que ens passa, però estem treballant per solucionar-ho».

El conjunt rus és «un gran equip en defensa. En el partit que vam jugar a Andorra van fer canvis en els bloquejos que ens van causar molts problemes. En atac mouen molt bé la pilota», pel que hauran de controlar aquesta i altres facetes. Les opcions de classificació passen per «jugar el més dur possible» en cada matx dels que queden, tenint en compte que «després tenim tres partits a casa i això ens dona una oportunitat d’aconseguir una avantatge en aquesta situació. Hem de jugar físic, amb bona defensa, i ens donarà opcions d’obtenir una millor classificació». El seu moment personal, amb una actuació destacada davant els andalusos, li permet guanyar en confiança: «Em sento bé. El meu cos s’adapta bé a jugar dos partits a la setmana. Soc jove i m’agrada fer-ho. Es tracta de seguir treballant i ajudar el màxim possible a l’equip».

Copeland és baixa i Jankovic seriós dubte

La convocatòria per a l’enfrontament de l’EuroCup a Kazan queda condicionada per diferents motius. Chris Copeland no viatja per problemes amb el visat, mentre que la participació de Vlado Jankovic és més que dubtosa per la lesió que pateix al bessó.



L’aler-pivot estatudinenc, acabat d’aterrar al Principat, no compta amb el visat per entrar a Rússia, ja que aquest s’ha de tramitar amb setmanes i la recent arribada no ho va poder fer possible. Copeland va debutar amb el MoraBanc diumenge en la victòria davant el Reial Betis Energía Plus, aportant cinc punts, amb un triple inclòs. La seva estrena va ser esperançadora i és un jugador que tant el cos tècnic com els propis components de la plantilla confien que pugui aportar al grup. «És un jugador contrastat, molt llest i experimentat. Pot fer moltes coses a la pista, com llançar a cistella i rebotar. Pot ser una gran ajuda per a nosaltres», assegura Walker.



Qui és dubte fins a darrera hora és Jankovic, que es va lesionar al bessó de la cama esquerra en el matx davant els verd-i-blancs. El grec tracta de recuperar-se, però la presència al partit és dubtosa. La seva coixesa ahir era més que evident i no va poder exercitar-se en l’entrenament previ abans d’iniciar el viatge. La delegació andorrana per a Kazan està composada pels 10 jugadors que queden de la primera plantilla, tenint en compte la recuperació de llarga durada que està seguint Beqa Burjanadze. A la llista no va entrar cap jugador del MoraBanc B.