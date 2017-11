El Shopping Festival atrau un 15% més d’ocupació hotelera

Andorra Shopping Festival va deixar uns bons resultats entre els hotelers de les parròquies d’Escaldes i d’Andorra la Vella. Les pernoctacions van créixer respecte de les de l’any passat, malgrat que enguany ni Tots Sants, ni l’Armistice queien en dies de la setmana favorables per gaudir de caps de setmana llargs.

Des de les dues associacions hoteleres del país, Unió Hotelera (UHA) i Autèntic hotels, han notat un augment de les pernoctacions significatiu. Així ho valorava ahir el president de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara: «El més destacat han estat els divendres amb una ocupació del 73% a Andorra la Vella i el 75% a Escaldes-Engordany. L’any passat per l’Andorra Shopping Festival els divendres arribàvem al 50-60%, de manera que hem tingut entre un 10% i un 15% més d’ocupació aquest any». En aquest sentit, Ara va afegir que «tot i que no hi ha hagut pont, les xifres són molt positives».

Des d’Autèntic Hotels, la seva presidenta Cristina Canut, va corroborar les impressions d’Ara. «Els divendres normalment tenim una ocupació del 35%, mentre que els divendres 3 i 10 de novembre, coincidint amb el festival, va estar al voltant del 50%. Normalment la gent no es queda més d’una nit per al turisme de compres i sembla que això ha estat diferent en aquesta ocasió», va afirmar.

El preferit és dissabte

«Els millors dies han estat els dos dissabtes de l’Andorra Shopping Festival. El primer vam arribar a un 85% d’ocupació a Escaldes-Engordany i a Andorra la Vella. El segon, a un 87% a Escaldes i un 80% a la capital», va detallar Ara. Un mes de novembre normal sense cap esdeveniment les xifres estan sobre el 30-35% d’ocupació al centre, segons van explicar des de la UHA.

En canvi, ambdues associacions van assegurar que l’Andorra Shopping Festival no va tenir cap incidència pel que fa a l’ocupació hotelera entre setmana.

En qualsevol cas, els dos presidents valoren els efectes de la iniciativa sobre el sector hoteler com a «molt positius». Així, Manel Ara va opinar que «hi ha hagut més visitants que l’any passat gràcies també a l’oferta complementària de l’Andorra a Taula. De mica en mica la gent ja ho coneix i aprofita per venir a buscar les dues ofertes complementàries». Canut va revelar que «el segon cap de setmana ha estat especialment bo».

Els comerciants

Pel que fa a les compres, el balanç no és tan positiu. La presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua i Travessia, Rosa Pascuet, va reiterar que «aquest tipus d’esdeveniments estan fets pels comerciants de Carlemany i Meritxell» i tot i que sí que hi havia més gent al carrer «no es nota molt a les vendes».

L’associació de Comerciants d’avinguda Carlemany encara no havia fet balanç del Festival ahir a la tarda i tenia previst reunir-se amb els socis el dimecres per valorar les vendes. Pel que fa a l’Associació de Comerciants d’Avinguda Meritxell i de Prada Ramon i Maria Pla, va ser impossible contactar-los durant el dia d’ahir.

L’efecte catalunya

L’esdeveniment va coincidir amb el tall de l’N-145 a causa de la situació política que viu Catalunya. Per ara, però, «l’impacte no l’hem notat, no hi ha hagut afectació en l’ocupació», va dir Ara. Malgrat tot, «això no vol dir que no estiguem preocupats, és una situació que ens genera neguit perquè no sabem com acabarà i estem pendents de com evoluciona», va afegir.

Per part d’Autèntic Hotels, Cristina Canut va reconèixer que se’ls «van posar els pèls de punta amb l’anunci de talls» però que, sortosament, no van tenir repercussió.

Frontera riu Runer

Segons les xifres del servei de Mobilitat, durant el Shopping Festival (del 3 al 12 de novembre) van accedir al país 79.447 vehicles, una xifra similar a la d’una setmana tipus, amb 78.988 vehicles, la xifra indicaria que encara són molts els qui fan estades d’un sol dia.H