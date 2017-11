Marín preveu començar temporada al desembre

Els surfistes de neu de la Federació Andorrana d’Esquí realitzen estades de pretemporada per poder arribar en les millors condicions a l’inici de curs. Qui encara no té data definida és Lluís Marín, que confia en poder participar a les proves de la Copa del Món programades pel mes vinent.



Després de realitzar quatre dies d’entrenaments a l’estació de Pitztal, actualment es troba a Hintertux, per a partir del dia 21 de novembre desplaçar-se a Finlàndia per seguir amb els entrenaments. «He fet tres dies de circuit i ha anar prou bé. Lent, evidentment, però poc a poc amb més confiança. L’espatlla respon bé», assegura Marín, al tram final de la seva recuperació. Les sensacions són positives i «espero tornar a la competició al desembre. Com arribaré no ho sé del cert. Ara mateix no estic anant molt ràpid, però hem d’anar pas a pas. Mantinc una actitud positiva, buscant la confiança per anar més ràpid cada cop i gaudir sobre la taula».

Per la seva part, Maeva Estévez continuarà a Pitztal fins demà i tornarà a la mateixa estació austríaca el dia 22 per encadenar les proves de la Copa d’Europa de boardercross, el 29 i 30 d’aquest mes. Es troba «amb molt bona neu i un circuit amb molts bones condicions per treballar diferents aspectes, tan per la llargada com per millorar algunes qüestions tècniques», assenyala Estévez, que de cara a la temporada «l’objectiu és millorar el rànquing en Copa d’Europa, perquè l’any passat vaig ser 19a havent fet la meitat. Aquest any sense lesions penso que puc estar en un lloc més alt a la general, i establir-me a la Copa del Món. També voldria aconseguir un podi a la Copa d’Europa, perquè l’any passat em vaig quedar a no res».