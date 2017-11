Un consell dominat per dones

Tres de cinc. Aquest és el nombre de dones que hi haurà en el nou Consell Superior de la Justícia (CSJ), que ahir es va renovar. Serà el primer cop que aquesta institució estarà formada per més dones que homes. «Serà un consell molt femení», va assenyalar el president, Enric Casadevall, que ahir va jurar al càrrec per segon mandat consecutiu. Segons va exposar Casadevall això passa «per primera vegada». De fet, va relatar que només en una ocasió hi havia hagut una dona al consell.

Els representants d’aquest organisme van jurar ahir el seu càrrec davant un acte protocol·lari amb la presència de destacades autoritats polítiques com el cap de Govern, Toni Martí, o el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. «Jureu o prometeu administrar la justícia de forma recta i imparcial complir fidelment tots els vostres deures de la Constitució, complint i fent complir les lleis», era la frase que va repetir el síndic, Vicenç Mateu, a cada un dels membres que van respondre afirmativament. En l’acte d’ahir, celebrat a la Casa de la Vall, van jurar tots els membres del Consell a excepció de Maria Carme Torres, que va jurar el passat juliol, després de ser designada per Martí, arran de la mort de Jaume Sansa, que ocupava el càrrec de vicepresident al CSJ.

Casadevall va indicar que entre els reptes pendents es troben fer un seguiment de la nova seu de la justícia i fer el trasllat d’una forma ordenada; la digitalització del sistema; acabar d’adaptar el programa informàtic al sistema judicial andorrà; posar en marxa l’expedient electrònic; o formar els batlles i secretaris judicials sobre els nosus codis de procediment civil.