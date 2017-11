Sense proves de pornografia infantil al ‘cas Nadia’

Audiència de Lleida va arxivar ahir la denúncia presentada pel Jutjat d’Instrucció número 1 de la Seu contra Fernando Blanco i Marga Garau, pares de la nena Nadia, pels presumptes delictes d’exhibicionisme i pornografia infantil.

La Sala va acceptar el recurs que la defensa va presentar contra la decisió del jutge d’obrir judici oral, la setmana passada, després que la fiscalia presentés el seu escrit d’acusació en què demanava a la parella dos anys de presó per aquests fets.

El ministeri públic va argumentar que hi havia caràcter sexual explícit en les 41 fotografies que els Mossos d’Esquadra van trobar a la casa que la parella tenia llogada a Fígols d’Organyà i en les quals apareixen els pares mantenint relacions sexuals davant la seva filla i al mateix llit, com també en les 15 fotografies en les quals apareix la nena nua i en actituds, segons el jutge, «impròpies» per la seva edat.

L’Audiència, en canvi, considera que les imatges on la nena apareix nua «no tenen un inqüestionable caràcter sexual» i que podrien respondre a una finalitat mèdica, cosa que han defensat en tot moment els pares. Pel que fa a les fotografies en les quals apareixen els pares, la sala no descarta que la menor estigués adormida, com també defensaven els progenitors. L’arxiu és provisional, però el cas només es podria reobrir si apareguessin noves proves.

Estafa

L’altra causa per la qual s’investiga els pares, la d’estafa, el mateix jutjat és a punt d’acabar la instrucció. Segons van exposar els Mossos d’Esquadra en el moment de la detenció, els pares de la Nadia van recaptar un mínim de 918.000 euros en donatius que, segons deien públicament, s’havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia, però que segons la investigació haurien destinat a despeses personals fins a 600.000 euros de les aportacions, informa Ràdio SeuH